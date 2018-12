Ma 200 milliárdért kötött üzletet az MNB a bankokkal

Egy, három, hat és tizenkét hónapos futamidejű, forintlikviditást nyújtó devizaswap-tendert tartott hétfőn a Magyar Nemzeti Bank. A meghirdetett mennyiség valamennyi futamidőn 155 millió euro (50 milliárd forint) volt, amelyre a bankok egy hónapon 28 millió euro (9 milliárd forint) értékben, három hónapon 360 millió euro (116 milliárd forint) értékben, hat hónapon 445 millió euro (143 milliárd forint) értékben, tizenkét hónapon 435 millió euro (140 milliárd forint) értékben nyújtottak be ajánlatokat. Az MNB a három hónapos lejáraton 50, a hat és tizenkét hónapos lejáraton 75-75 milliárd forint értékben kötött üzletet a bankokkal, míg az egy hónapos futamidőn nem fogadott el ajánlatot. Az egy, három, hat és tizenkét hónapos swaptenderen rendre 3, 3, 5, illetve 5 bank vett részt.A szerdai lejáratot és a tenderek eredményét figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás 2018. december 5-én 1988 milliárd forint marad. Ebből az egy hónapos eredeti futamidejű állomány 174,8 milliárd forintot, a három hónapos eredeti futamidejű állomány 199,4 milliárd forintot, a hat hónapos eredeti futamidejű állomány 598,1 milliárd forintot, a tizenkét hónapos eredeti futamidejű állomány pedig 1015,4 milliárd forintot tesz ki.Az MNB Monetáris Tanácsa 2016. szeptember 20-án jelentette be, hogy a három hónapos betét mennyiségi korlátozásához kapcsolódva, a likviditási folyamatokkal kapcsolatos bizonytalanságok kezelésére likviditáslekötő betéti és likviditásnyújtó devizaswap finomhangoló eszközöket vezet be. A finomhangoló eszközökről szóló terméktájékoztatókat 2016. október elején publikálta honlapján a jegybank. Az MNB folyamatosan figyelemmel kíséri a likviditási folyamatokat, és amennyiben érdemi és tartós eltérést tapasztal, kész további finomhangoló tendereket tartani.