Ma ítéletetet mond Trumpról Amerika

Az esélyekről I. A képviselőházi fordulat nem tűnik lehetetlennek. A BBC számításai szerint a demokraták 182, a republikánusok 140 helyet érezhetnek biztonságban. További 10, illetve 55 mandátum az, amelynek van egyértelmű esélyese. Így azt lehet mondani, hogy a többé kevésbé biztosnak tekinthető mandátumok tekintetében a két párt egyformán áll, ám ezen belül a republikánusoknak valamivel több a kissé bizonytalan pozíciója. Ezeken felül van még 45 republikánus hely, ahol bármi lehet, innen kellene rabolnia a demokratáknak ahhoz, hogy többséget szerezzenek. A demokratáknak csupán 3 olyan helye van, ahol az esélyek kiegyenlítettek, vagyis eleve kevesebb elvesztett mandátumra számíthatnak. Ezek után a kérdés leegyszerűsítve úgy hangzik, hogy a 45 billegő, jelenleg republikánus képviselői hely felét elviszik-e a demokraták.

Az esélyekről II. A szenátusban jóval kisebb az esély a demokrata többségre. Ennek elsődleges oka, hogy a 100-ból most 35 olyan hely újulhat meg, amelynek túlnyomó többsége jelenleg demokrata. Egészen pontosan 28 olyan van, ahol demokratának csak a pozíció megvédésre nyílik lehetősége, és csupán 9 olyan, ahol a republikánusoktól vihetnek el mandátumot. Ráadásul ebből a 9-ből is inkább csak 4 olyan van, ahol igazi esély mutatkozik erre. A demokraták akkor szerezhetnek többséget, ha megvédik az összes mostani helyüket (köztük a 6 teljesen bizonytalannak számítót is), és további két mandátumot elhoznak a republikánusoktól.

Az amerikai törvényhozás (kongresszus) kétkamarás: parlamentből és szenátusból áll. A képviselők és a szenátorok együttesen dolgozzák ki és fogadják el a törvényeket, a szenátusnak azonban hatalma van arra is, hogy meghallgatás után elfogadja az elnök által jelölt kormányzati tisztségviselőket és bírákat.Jelenleg a kongresszus mindkét háza republikánus többségű, vagyis mindkét ház a republikánus elnököt, Donald Trumpot támogatja. A demokraták abban bíznak - és a felmérések és az előrejelzések is ezt támasztják alá -, hogy többséget szereznek a képviselőházban, és ezzel megakadályozhatják, vagy legalább késleltethetik az elnök egyes terveinek megvalósítását. A többség megszerzéséhez a Demokrata Párt képviselő-jelöltjeinek 23 bársonyszéket kell elhódítaniuk a republikánusoktól.Az amerikai történelemben nem újdonság, sőt, bevált gyakorlat, hogy más párt uralja a törvényhozás egyik vagy mindkét házát, mint amelyik a végrehajtó hatalom (a Fehér Ház) irányítóját adja. Ezt a politikai gyakorlatot megosztott kormányzásnak nevezik.A félidős választások tőkepiaci hatásait nehéz megjósolni, hiszen a szoros verseny miatt a vártnál nagyobb demokrata győzelem ugyanúgy ott van a meglepetés forgatókönyvek között, mint az, hogy a republikánusok viszonylag simán megvédik pozícióikat. A lehetőségekről itt írtunk:A félidős választásokon nem csupán a kétkamarás washingtoni törvényhozást, hanem a tagállamok törvényhozását is megújítják. Igaz, Minnesotában Kansasben, Új-Mexikóban, Dél-Karolinában és Amerikai Szamoán csak a törvényhozás alsóházát, a képviselőházat választják újra, Louisianában Mississippiben, Virginiában és New Jerseyben pedig nem tartanak helyi parlamenti választásokat.A választási helyiségek az Egyesült Államok három időzónájában mindenütt helyi idő szerint reggel hét órától este nyolc óráig várják a voksolókat. A választási törvény szerint a szavazóhelyiségeknek legalább 13 órán keresztül nyitva kell tartaniuk.