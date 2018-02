Ma kiderül, megnyerte-e tavalyi harcát Magyarország

Csak magyar szempontból indul izgalmasan a hét, a tengerentúlon és Kínában egyaránt piaci szünnap lesz, a Távol-Keleten ráadásul a Holdújév miatt egész héten nem lesz kereskedés. Itthonreggel érkezik a hét egyik legfontosabb adata, az MNB közli a pénzügyi számlák előzetes adatát. Ebből elsősorban az év végi adósságráta első becslése lehet az érdekes. Ebből kiderül ugyanis, hogy a 2016-os 73,9 százalékról mennyivel sikerült csökkenteni tavaly az adósságot. Az utóbbi években ugyanis a kormány egyik fontos célja az adósság elleni harc volt.

reggel a keresetek decemberi adatát közli a KSH, ezzel a 2017-es évről is teljes képet kapunk a bérdinamika szempontjából. Emellett délelőtt a szokásos kincstárjegy-aukció érdemel említést, Németországban pedig a ZEW-index friss adatát közlik.A hét közepén itthon a januári részletes költségvetési tájékoztató érkezik az NGM-től, míg Európában az előzetes beszerzési menedzserindexek érdemelnek említést, melyek a februári gazdasági aktivitásról árulkodhatnak. Anap második felében Amerikában is megjelenik a beszerzési menedzserindex februári értéke. Este pedig a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg, emlékezetes, hogy januárban az amerikai jegybank nem változtatott a kamaton, a szakértők most március második felére várják az újabb kamatemelést.reggel a kiskereskedelem részletes adata jelenik meg a KSH-tól, délelőtt pedig a Transparency International szokásos éves korrupció érzékelési indexe érkezik. Európában a német Ifo index mellett a brit GDP-növekedésre lehet érdemes figyelni, majd kora délután megjelenik az EKB friss jegyzőkönyve is a legutóbbi kamatdöntésről.A hét utolsó napjára is marad egy KSH-statisztika, a lakásépítések negyedik negyedéves adatát közli a statisztikai hivatal. Németországban a felülvizsgált növekedési adat érkezik, az Eurostat pedig a januári infláció átfogó adatát közli a hétvége előtt.