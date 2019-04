Brexit: este megint döntenek, heti 224 milliárdot bukik a brit gazdaság 2019.04.01 15:12

Eközben telnek-múlnak a napok és a masszív bizonytalanság még nagyobb károkat okoz a brit gazdaságnak, ahogy egyébként már az elmúlt közel 3 év is ezt okozta. A Goldman Sachs friss becslése szerint a 2016 nyarán megtartott Brexit-népszavazás óta hetente átlagosan mintegy 600 millió fontnyi (mai árfolyamon mintegy 224 milliárd forintnyi) veszteséget szenvedhetett el a brit gazdaság a masszív bizonytalanság által okozott befektetői döntések miatt. Modelljük szerint a brit gazdaság mérete a sorozatos veszteségek miatt most mintegy 2,5%-kal kisebb, mint ahogy a népszavazás idején kalkulált gazdasági pálya alapján adódott volna.

Ez jelentős költségnek mondható és már korábban is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a brit gazdaság hipotetikus teljesítményét mutató alternatív módszerek (proxy-indikátorok) is azt mutatták: a 2016-os népszavazás óta az elérhetőhöz képest a brit GDP szintje legalább 1-1,5%-kal alacsonyabb. A keményvonalas (akár a megállapodás nélküli kiszakadást is bevállaló) Brexit-párti tábort persze ezek a számok nem különösebben hatják meg, mert ők azzal érvelnek, hogy csak ki kell tartani és bár lesz egy-két nehezebb éve az országnak, de a visszaszerzett kontroll és az általa nyert szabadság majd lehetővé teszi, hogy mindezt gyorsan ledolgozzák. Különösen a megállapodás nélküli kiszakadás lenne azonban olyan sokk, ami sok évre jelentős hátrányokat és a brit befolyás világszintű további gyengülését hozná, ahogy arra az UniCredit Group főközgazdásza figyelmeztetett:

A Goldman Sachs szerint a megállapodás nélküli brit kizuhanás (ami április 12-én fordulhat elő, ha addig May megállapodását nem fogadja el a képviselők többsége) nagy mértékű bizalmi sokkot okozna világszerte, amelynek hatására az eurózóna a GDP-je akár 1%-át is elveszíthetné.

Mi lesz ma este és hogyan tovább?

A brit képviselők a mai indikatív szavazásokra összesen kilencféle javaslatot nyújtottak be, ezek közül ma délután választja ki John Bercow parlamenti elnök azokat, amelyeket ténylegesen megszavaztat. A menetrend úgy néz ki, hogy ezekről magyar idő szerint este 9-ig lehet vitázni, majd lesz fél órája a képviselőknek, hogy papír alapon beikszelhessék, hogy a szavazásra engedett indítványok közül melyiket támogatják és melyiket utasítják el. Többet is támogathatnak és akár mindegyiket is elutasíthatják. A miniszterek számára azt írták elő, hogy tartózkodjanak, a "normál" kormánypárti képviselők szabad kezet kaptak.

A szavazatok összeszámolása múlt héten mintegy két órát vett igénybe, így magyar idő szerint valamikor este fél 12 körül lehet eredmény arról, hogy megkapta-e a többséget a vámunió, vagy esetleg a második népszavazás eredménye.

Egyik eredmény sem kötelező jogilag a kormány számára (ezért beszélünk indikatív szavazásokról), de politikailag igen nehéz figyelmen kívül hagynia azokat. Így tehát ha például összejönne a többség a permanens vámunió támogatása mögött, akkor az azt jelenthetné, hogy Theresa May kormányfőnek ezzel az üzenettel kellene visszamennie Brüsszelbe, hogy ennek lehetőségét kipuhatolja. Ez azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság hosszabb távú EU-s kapcsolatai úgy néznének ki, hogy bár az EU-ból és a közös piacból kilép (az átmeneti időszak várhatóan 2020 végén lejáró ideje után), de a vámunióból nem és ezzel igyekszik feloldani az északír-ír határ kérdése miatt kialakult patthelyzetet, hiszen vámunió mentén elvileg a fizikai határellenőrzésre nincs szükség.

Nagy kérdés, hogy az EU hogyan állna a britek "csak vámunió" igényéhez, és milyen költségvetési és egyéb elvárásokat támasztana cserébe. Mindenesetre az már biztató lenne, hogy hetekig tartó patthelyzet (a brit képviselők minden irányra nemet mondtak, most pedig végre valamire igent) után valamiféle rendezés irányába elindulnának a folyamatok. Az EU feltehetően nyitott lenne arra, hogy a Brexit napját az április 12-i dátumról május 22-ig tovább tolja. Addigra pedig talán az is kiforrná magát, hogy a második brit népszavazás (esetleg előrehozott választások) kiírása reális-e. Ha igen, akkor annak időigénye miatt a Brexit napját legalább jópár hónappal még tovább tolhatnák.