Ma négyféle jövőre mondhat nemet a Brexitről tárgyaló brit parlament

azt a brit kormány képviselni tudja az EU felé,

EU tárgyalásra alkalmas formának fogja majd tekinteni,

ki lehet alkudni belőle értelmes kompromisszumot.

John Bercow házelnök hétfőn kora este - egyszemélyi döntési jogkörénél fogva - kiválasztotta azokat a javaslatokat, amelyek a ház elé kerülhetnek úgynevezett indikatív - vagyis véleménynyilvánítási célú, jogilag egyelőre nem kötelező - szavazásra.Az egyik javaslat szerint a kormány köteles lenne átfogó és állandó jellegű vámuniós viszonyrendszer kialakítására az EU-val a Brexit után. Egy másik indítvány szerint az Egyesült Királyság a kilépés után is az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és az Európai Gazdasági Térség (EEA) tagja maradna.A harmadik szerint bármilyen típusú Brexit-megállapodás parlamenti elfogadása esetén a kormánynak népszavazást kell kiírnia az adott egyezményről, mielőtt a megállapodás életbe léphetne, a negyedik pedig megtiltaná a megállapodás nélküli kilépést, akár a Brexit-folyamat elindításáról hozott döntés visszavonása árán is.A brit parlament az elmúlt hetekben Theresa May miniszterelnök EU-val kitárgyalt megállapodását háromszor szavazta le, de az összes többi alternatív javaslat is elvérzett az eddigi indikatív szavazásokon. Úgyhogy egyelőre nem is latolgatjuk az egyes javaslatok jelentőségét és hatásait, csak ha esetleg valamelyiket elfogadják. Általánosságban annyit érdemes megjegyezni, hogy akármelyik javaslat kapja meg a többséget, egyáltalán nem biztos, hogy azt