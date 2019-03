Ma nem bukott meg May, de látványosan a partvonalra szorítják

a kormány álláspontja az, hogy a múlt heti EU-csúcs döntése után (amely kvázi április 12-re halasztotta a Brexit-napot) nem feltétlenül szükséges harmadszorra is szavazást tartani a May által tavaly novemberben összehozott kilépési megállapodásról (igaz közben a brit törvényekben még a március 29-i kilépési dátum szerepel, ez pedig okozhat jogbizonytalanságot)

csak akkor tartanák meg (szerda-csütörtökön) ezt a harmadik szavazást, ha előtte biztos lenne benne May, hogy összejön a parlamentben a többség annak megszavazására

hétfő délután jött a hír a May kisebbségi kormányát kívülről támogató Északír Unionistáktól (DUP), hogy ők továbbra sem támogatják a May-féle kilépési megállapodást, így tehát emiatt esélyes, hogy May nem is fogja szavazásra bocsátani harmadszorra a biztosan elbukó szöveget

helyette a kormány engedné azt, amit a parlament régóta akar és egyébként ma már el is tudná érni, miszerint a parlament átveszi az irányítást a kormánytól a Brexittel kapcsolatos törvényalkotási munka során. Ha ezt ma délután megszavazzák a parlamentben, akkor a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy szerdán, március 27-én, egyéni módosító indítványokkal (indikatív szavazásokkal) elkezdik kitesztelni azt, hogy milyen Brexit-forgatókönyv mögött lenne meg a parlamenti többség (milyen legyen a hosszabb távú EU-brit együttműködés), így például mit szólnak a képviselők a Munkáspárt által régóta lebegtetett permanens vámunió kérdéséhez. Ma szemtől szemben tárgyal May a Munkáspárt vezérével, Jeremy Corbynnal is, ahol ez a kérdés bizonyára szóba kerül.

Egy vasárnapi lapjelentés még arról szólt, hogy 11 lázadó kormánytag May lemondását fogja követelni a mai rendkívüli kormányülésen azért cserébe, hogy a keményvonalas Brexit-párti tábor megszavazza a kormányfő által összehozott kilépési megállapodást az e heti (harmadik) parlamenti szavazáson. Ehhez képest a mai kormányülésen May szóvivője szerint fel sem merült a kormányfő jövőjének kérdése, és inkább a patthelyzetből való kilépés útját beszélték át.Ha tehát elmarad a héten a May-féle kilépési megállapodás harmadik szavazása (esélyes) és átveszi a törvényhozási menetrend irányítását a parlament (esélyes), akkor esélyes, hogy szerda-csütörtök körül már tisztábban láthatjuk, hogy kialakul-e bármilyen Brexit-forgatókönyv mögött parlamenti többség (vagy annak közelében lesz-e bármelyik forgatókönyv). Ez segíthet az EU-s oldalnak is, hogy felmérje: kell-e az április 12-re eltolt Brexit-napot tovább halasztani, vagy sem és lesz-e például előrehozott választás az Egyesült Királyságban, vagy sem. Mindezzel párhuzamosan Theresa May miniszterelnöki "széke" továbbra is igencsak inog.Mindezzel párhuzamosan a reggeli 5,36 millióról 5,5 millióra ugrott annak az online petíciónak az aláírási száma, amelyet a Brexit leállításárt írtak ki (az 50-es cikk visszavonását szorgalmazzák az emberek a brit parlament oldalán). Erről bővebben: