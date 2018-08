Ma sem lett meg a felminősítés, idén még egy esélyünk maradt

Arra számítunk, hogy az MNB fenntartja támogató politikáját, csak 2019 második negyedévében emel majd kamatot. Folytatódhat a jegybank eszközvásárlási programja is - olvasható az elemzésben. Ugyanakkor a cég szakemberei szerint ennek kockázatai vannak, hiszen a belső kereslet erőteljes növekedése nehezítheti a külső finanszírozást a forint utóbbi időben látott gyengülése miatt.

A külső adósság további csökkenése és a likviditási pozíció javulása a fizetési mérleg többletén keresztül.

Az adósságráta fenntartható csökkenése.

Növekvő bizalom a gazdaságpolitika iránt, javuló üzleti környezet, ami a potenciális növekedést emelhetné.

A Fitch szerint a jelenlegi besorolásunk tükrözi a magyar fundamentumokat, elsősorban a még mindig magas adósságráta és külső adósság, valamint a gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága és a prociklikus lépések indokolják a felminősítés elmaradását. A pozitív kilátással ugyanakkor azt jelzik, hogy pozitív folyamatok indultak el az adósságban.A hitelminősítő szerint várhatóan csökken majd a fizetési mérlegünk többlete, de így is meghaladja a hasonló besorolású országokét. Az idén a GDP 2,3%-a, majd 2019-20-ban átlagosan 1,9%-a lehet a szufficit. Emellett a nettó működőtőke-beáramlás a GDP 1,5%-át érheti el elsősorban az autóipari beruházásoknak, például a BMW-gyár jövőre kezdődő építésének köszönhetően.Kiemelik, hogy az adósság szerkezete javult, ma már csak 20% a devizaadósság aránya. Emellett a külső likviditási mutatónk is javult, a külső adósságunknak pedig csak az 5%-a rövid lejáratú.A költségvetés hiánya viszont a tavalyi 2%-ról az idén 2,4%-ra emelkedhet a GDP arányában, ugyanakkor az Európai Bizottság számításai szerint a strukturális deficit a nemzeti össztermék 3,6%-ára ugorhat meg, ami prociklikus költségvetési politikát jelez. 2019-ben aztán megint 2% lehet a deficit, míg 2020-ban 1,5%-ra csökkenhet, viszont az elemzők szerint kockázatot jelent az uniós források esetleges csökkenése és a gazdasági növekedés lassulása.A magyar adósságrátamég úgy is, hogy csökkenő pályán van - emelik ki. A Fitch szerint az adósságráta 2020-ban csökkenhet 70% alá, továbbra is a költségvetés elsődleges többlete támogatja ezt.A Fitch szerint az idén 4%-kal bővülhet a magyar gazdaság majd jövőre 3,5%-ra lassulhat az ütem, 2020-ban pedig 3,2%-os lehet a növekedés. Továbbra is elsősorban a beruházások hajtják ezt az EU-forrásoknak köszönhetően, emellett a háztartások fogyasztása is erős maradhat a béremelkedés miatt. Ugyanakkor a gazdaság közel áll teljes kapacitásához,Az elemzés végén szokás szerint megemlítik, mi minden kellene egy későbbi felminősítéshez:A mai eseménnyel a Fitch is lezárta idei évre tervezett felülvizsgálatainak sorát az S&P-hez hasonlóan, mely két hete hagyta változatlanul a besorolásunkat. Az év végéig még egyszer, november 23-án lehet okunk izgulni, amikor a Moody's érkezik vizsgálódni. Náluk azonban még a kilátásunk is csak stabil, így komoly meglepetés lenne, ha felminősítenének, legfeljebb a kilátás javítására lehet esély.