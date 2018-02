Ma tartja megreformált tenderét az MNB

Bár a világ jegybankjai sokféleképpen próbálták befolyásolni a hosszú hozamok alakulását, az MNB szerint hasonló eszközre nemigen találni nemzetközi példát: ezt az új innovatív eszközt a hazai piac sajátosságaihoz igyekezett igazítani a magyar jegybank.A kamatcsere eszköz lényege, hogy segítségével a kereskedelmi bankok hosszú időre, 5-10 évre rögzített kamatozásúvá alakíthatják át forrásaikat. Ez pedig lehetővé teszi a hazai lakossági és vállalati szereplőknek, hogy a hosszú kamatfixálású hitelek felvételével tartósan élvezni tudják a jelenlegi alacsony kamatkörnyezet nyújtotta előnyöket. Mindez nagyban hozzájárul a pénzügyi stabilitás erősödéséhez is - hangsúlyozták az MNB-nél.Ezeket a célokat a jegybank egy kedvezményes kamatozású eszköz biztosításával kívánja elérni, aminek egyik fontos feltétele az, hogy a megszerzett "kedvezményt" a pénzintézetek tovább is adják ügyfeleiknek. Ezzel persze a bankok maguknak is jót tesznek az MNB szerint, hiszen versenyelőnyre tehetnek szert azáltal, hogy alacsonyabb kamatokon kínálnak finanszírozást a lakosságnak és a vállalatoknak.Az MNB hangsúlyozta: úgy tűnik, hogy számításai beváltak, hiszen miután szeptembertől a monetáris tanács közleményeiben kommunikálni kezdte a hosszú távú kamatok leszorításának a szándékát, az öt és tíz éves hozamok jelentős mértékben csökkentek. A konkrét programok, a MIRS tenderek, illetve a jelzáloglevél-vásárlás hatására mára például az IRS hozamok mintegy 70-80 bázisponttal, míg a hosszú futamidejű jelzáloglevelek hozama még ennél is nagyobb mértékben esett.Az első IRS tenderre jelentős pozíciókat építettek ki a befektetők, ám ezek egy jelentős részét nem elégítette ki a jegybank. Ezzel összefüggésben a tendert követően megemelkedett a piaci volatilitás, a hozamok emelkedtek. A tender tapasztalatait is figyelembe véve az MNB finomhangolta IRS eszközének paramétereit, főként arra törekedve, hogy a lehető legnagyobb mértékben növelje a program kiszámíthatóságát - ismertették a jegybanknál.Az első tender furcsa eredményeiről, és az általa okozott hozamingadozásról itt írtunk:Egy kamatcsere ügylet induláskor alapesetben úgy van árazva, hogy figyelembe veszi az aktuális hozamgörbe alakját, és egyik fél számára sem jelent veszteséget vagy nyereséget. Ugyanakkor amennyiben a hozamgörbe (azaz a piacon kialakult mostani árazás) idővel meglepetésszerűen eltér alacsonyabb vagy magasabb irányba, attól függően egyik vagy másik fél, azaz a kereskedelmi bank vagy a jegybank jól jár, vagy esetleg vesztes lehet. A jegybank korábbi hasonló programjaiknál (önfinanszírozási és hitelezési IRS programok) a hozamgörbe végül alacsonyabban alakult a várthoz képest, így amellett, hogy ezekkel az MNB nagyban hozzájárult monetáris politikai céljainak eléréséhez, még profitábilisnak is bizonyultak az ügyletek.Az MNB-nél megjegyezték, hogy a monetáris tanács döntése értelmében az első negyedévre 300 milliárd forint áll a kamatcsere tenderek rendelkezésére. Ugyanakkor a jegybanki kommunikáció alapján egyértelmű, hogy a programot sokkal hosszabb, legalább egy éves időhorizonton kívánja működtetni az MNB. A következő negyedévi keretösszeg még nem ismert, erről a monetáris tanács várhatóan március második felében hozza meg a döntést, de a jegybanki jelzések alapján a piac arra számít, hogy a felajánlott egész éves mennyiség meghaladhatja az 1200 milliárd forintot is.