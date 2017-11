Magyar figyelmeztetés: a globális értékláncok a múlt, a digitalizáció a jövő

Cséfalvay kiemelte: a globalizáció hosszú, több kontinensre kiterjedő termelési láncokat épített ki,, ami jelentős változásokat idéz elő a világgazdaságban.A nagykövet rámutatott: az ipari és más típusú robotok, a 3D nyomtatás, a Big Data eljárás átalakítja a termelésről vallott hagyományos elképzeléseket,Cséfalvay Zoltán kifejtette: a globális értékláncok kiépítése során a cégek elsősorban a termelési költségeket (vagyis a munkaerő, és más típusú költségeket) vették figyelembe, ezért nagy területre, akár különböző kontinensekre kiterjedő cégláncokat hoztak létre, most egyre inkább az a trend, hogy a multik és más cégek is visszahozzák a termékek gyártását, a szolgáltatások kiépítését a fogyasztók közelébe.Kiemelte:már csak azért is, mert ugyanazt a terméket, árucikket a 3D technológia segítségével kevesebb alkatrésszel is elő lehet majd állítani.Úgy ítélte meg:Ha a vezető nélküli autók elterjednek, ami Cséfalvay Zoltán szerint már nem a távoli jövő, akkoraz autók értékének mintegy 40 százalékát képviselhetik, és a közlekedésszervezés további 20 százalékot jelent majd. Napjainkban a hozzáadott érték legfeljebb 30 százalékot ad a személyautók értékéből - fűzte hozzá.Cséfalvay Zoltán szerint az Ipar 4.0 lényegében az új technológiák együttes alkalmazása, ebben a startup vállalkozások, a digitális szolgáltatók, a kutató-fejlesztő intézetek és az egyetemek játsszák a vezető szerepet, jelölik ki az új irányokat.A nagykövet arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel párhuzamosan új gazdaságszervezési elvek kezdenek elterjedni, uralkodóvá válni a világgazdaságban. Cséfalvay Zoltán erre példaként azt hozta fel, hogy, amelyet a Facebook tovább fejlesztett, termelésre alkalmazott változatának is lehet tekinteni.