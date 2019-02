Magyar munkások állnak a lázadás élére, de a végén pórul járhatunk

Fellázad Kelet-Európa az alacsony bérek ellen?

Január végén egy hétig sztrájkoltak a dolgozók a győri Audi-gyárban, mire sikerült kialkudniuk a kért 18%-os, de legalább 75 ezer forintos béremelést. A dolgozók alkupozícióját jelzi, hogy hiába hivatkozott a cég arra, hogy a követelések teljesítése veszélyeztetné a gyár termelését,. A győri munkabeszüntetés ugyanis már az Audi központi üzemének munkáját is befolyásolta Ingolstadtban, hiszen a magyar gyárban nem készültek motorok.

Az Audi-sztrájk már lecsengett, de azóta is példaként lebeg az autóipari dolgozók szeme előtt. A legutóbb az esztergomi Suzukinál sikerült szintén 18%-os béremelést kiharcolni hosszas tárgyalások után. A folyamat pedig nem állt meg a magyar határnál.

Véget érhet a régió gazdasági sztorija

Február közepén a Volkswagen-csoporthoz tartozó Skoda csehországi gyárában kezdték meg a sztrájk előkészítését, mivel megalázónak találták a cég bérajánlatát. Az ajánlat részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a szakszervezet szerint az legfeljebb a 2 százalék feletti inflációt ellensúlyozta volna - írta a Reuters. Ráadásul a műszakokat is átalakították volna, amivel gyakorlatilag nulla lett volna a tényleges béremelés.A Skoda cseh gyárai 2017-ben az ország autóipari termelésének több mint 60 százalékát adták, mellette a Hyundai, a Toyota és a Peugeot-Citroen van még jelen Csehországban. A hírek szerint továbbra sincs megállapodás a bérekről, az Unicredit nemrég kiadott elemzése szerint ez fontos teszt lehet az egész régió számára, hiszen várhatóan. A bank elemzői szerint ha a tavalyi 20 százalékos béremelés után a csehek megint ki tudnak alkudni maguknak kétszámjegyű emelést, akkor az az egész régió feldolgozóiparára hatással lehet. A Skoda-gyár dolgozói egyébként ugyanazzal érvelnek, mint az Audi-munkások Győrben: a bérük az utóbbi évek emelése ellenére is messze elmarad a cégcsoporton belül német kollégáikétól.A magyar audisok egyébként a sztrájk indoklásaként azt hozták fel, hogy helyzetük még a régióban is a legrosszabb: elmondásuk szerint a Volkswagen-csoporton belül a csehek 25, a szlovákok 28, a lengyelek pedig 39 százalékkal keresnek többet, így a fő cél nem is a 3,6-szoros belga bér elérése volt.Látható, hogy részben a magyar Audi-sztrájkon felbuzdulva mélyebb folyamatok is elindultak a régióban, néhány elemző szerint mostanra arról beszélhetünk, hogy. Ez nagyrészt az olcsó és bőséges munkaerőre épült, most viszont mindkét területen változást látunk.A régió szinte minden országát sújtja. Az Európai Bizottság szokásos felmérése szerint ez leginkább Magyarországon tartja vissza a cégeket kapacitásbővítéstől, de a többi országban is több éves vagy évtizedes mélyponton van a munkanélküliség, és egyre kevesebb a tartalék.

A folyamatos átlagon felüli béremelés után. Persze az utóbbi évek növekedése után a régiós országok óránként 10 eurós bérköltsége még mindig nagyjából harmada az eurózóna átlagának, de a görög, a portugál vagy akár a szlovén bérköltségek már alig haladják meg a közép-európaiakat.

Később még ráfázhatunk a mostani bérrobbanásra

Ennek hosszabb távú következményei lehetnek, hiszen ma még a dolgozók alkupozíciója erősebb, de az Unicredit már idézett elemzése szerint a jövőben az új beruházások helyszínének meghatározásakor hátrányba kerülhetnek azok az országok, ahol a munkaerő nem áll rendelkezésre vagy nem elég mobil.

A cégek rövidtávon a hatékonyságukat próbálják javítani például automatizálással, hosszabb távon viszont más országok felé tolódhat el a termelés, ahol még mindig olcsó a munkaerő. Az orosz cég elemzői szerint ez elsősorban Törökországot, Marokkót, Tunéziát, Egyiptomot és akár Ukrajnát hozhatja előnyös helyzetbe.

Nemrég a Bloomberg is a magyar Audi-sztrájkot hozta példaként a régió egyre erősödő bérnyomására, ami veszélyezteti Kelet-Közép-Európa olcsó munkaerejét. Kiemelik, hogy a romló demográfiai folyamatok, a kivándorlás és a külföldi bevándorló munkaerő politikai elutasítása vezetett a most tapasztalható bérnyomáshozMárpedig a nagy autógyártók várhatóan továbbra is a régió legnagyobb beruházói lennének, ha rendelkezésre állna a megfelelően képzett munkaerő. Tavaly novemberben például éppen a Volkswagennel kapcsolatban jelentek meg olyan hírek, hogy Magyarország mellett Románia és Bulgária lehet versenyben egy új egységért, sőt akár a győri Audi-gyár bővítése is szóba kerülhet. Akkor az Automotive News Europe azt írta, hogy a tervezett beruházás egymilliárd eurós lenne, és 4000-5000 új munkahelyet is teremthetne.A Reuters már tavaly nyáron hasonló tendenciáról számolt be, akkor a moszkvai székhelyű Reneissance Capital véleményét idézték, mely szerint a már eldöntött projekteken valószínűleg nem változtatnak a nyugat-európai cégek, de a jövőbeli beruházási döntéseiknél figyelembe veszik majd a bérrobbanást. Az orosz cég szakértői szerint Közép-Európa a jövőben nem kínál majd olyan lehetőségeket, mint a kilencvenes években.Ez azt is jelenti, hogy a kelet-közép-európai országoknak az eddigi helyett új növekedési motorra is szükségük lesz, hiszen a jövőben nem lesz fenntartható az intenzív tőkebeáramlás és a feldolgozóipar dominanciája. Éppen ezért egyre több helyen próbálnak a magasabb hozzáadott értékű munkahelyek felé nyitni, mivel ezt a problémát a kormányok is belátták.