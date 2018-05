Magyarok ezrei bukhatják a nagyobb családi pótlékot az osztrák kormány döntése miatt

Az így keletkező megtakarítást az Ausztriában élő gyerekekre fordítjuk szociális juttatások formájában.

Az Európai Unió tiltakozása ellenére a juttatásokat a jövőben annak az országnak az árszínvonalához igazítják, amelyben az Ausztriában dolgozó munkavállaló gyermeke él. Maryanne Thyssen, az Európai Bizottság szociális és munkaügyért felelős biztosa korábban úgy nyilatkozott, hogy az EU akár kötelezettségszegési eljárást is indíthat Ausztria ellen, ha a kormány tényleg elfogadja ezt a javaslatot.Ausztria jelenleg körülbelül 132 ezer külföldön élő gyerek után 273 millió eurót (csaknem 85,5 milliárd forintot) fizet évente. A döntés hivatalos adatok szerint mintegy 39 ezer magyar gyereket is érint.Juliane Bogner-Strauss néppárti családügyi miniszter úgy véli, hogy a javaslat nem sérti az európai jogot, és nem is diszkriminatív. Strauss hangsúlyozta: a családi pótlék szociális juttatás, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a megélhetési költségekhez. Éppen ezért az kell igazodnia a különböző európai uniós tagállamok árszínvonalához.- fűzte hozzá Strauss.Az új rendszer bírálói viszont azt emelik ki, hogy az Ausztriában dolgozó külföldiek ott fizetik a társadalombiztosítási hozzájárulásokat, ezért az osztrákokkal egyenlő jogosultságok illetik meg őket.Jelenleg egységesen havi 172,4 euró (csaknem 54 ezer forint) családi pótlék jár gyerekenként az Ausztriában dolgozó külföldieknek. A jövőben a belgiumi tartózkodási hellyel rendelkező újszülöttek után havi 175,5 eurót (majdnem 55 ezer forintot),, a Görögországban élő gyerekek után pedig 136,54 eurót (körülbelül 43 ezer forintot) fizetnek az osztrák hatóságok - magyarázta a családügyi tárca.A jogszabály életbe lépéséhez két törvényt kell módosítani. A juttatások összegét minden második évben felülvizsgálják.