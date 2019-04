Magyarország és a régió ellenálló a német lassulással szemben, de Trump keresztbe tehet

A Bank of America-Merrill Lynch globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlege (BofA Merrill Lynch Global Research) csütörtökön ismertetett tanulmányában kimutatja, hogyA tanulmány szerint ez tükröződik a cég saját GDP-érzékenységi elemzési modelljében is, amely az euróövezet egészének növekedési változásaiból eredő hatásokat méri a közép-európai EU-gazdaságokban.A Bank of America-Merrill Lynch londoni elemzői szerint a robusztus hazai kereslet a közép- és kelet-európai EU-térség "természetes erőforrása", és a hozzáadottérték-struktúrák arra vallanak, hogy ezen az összehasonlító mércén a jelenség a nagy, diverzifikált lengyel gazdaságnak kedvez a leginkább.A tanulmány szerint a magyar gazdaság az amerikai exportban mutat erős növekedési teljesítményt:. A magyar autóipari szektor kitettsége az amerikai végfelhasználói keresletnek a szektorszintű hozzáadottérték-tartalom arányában mérve 10 százalék, a cseh, a lengyel és a román gazdaság esetében nem egészen 5 százalék. A cég szerint azonban lehetséges, hogy az amerikai piacra irányuló magyar autóexport különösen kiugró növekedési rátáját előzetes raktárkészlet-feltöltés is magyarázhatja, tekintettel az esetleges amerikai vámintézkedésekhez fűződő aggályokra, és így a jelenség átmenetinek bizonyulhat.A közép- és kelet-európai EU-gazdaságok érzékenységét az amerikai autóimport-vámintézkedések kockázatára más nagy londoni házak is kimutatták.A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői legutóbbi tanulmányukban közölték: modellszámításaik szerint ha az amerikai kormány az EU-ból érkező autóimport vámját például 22,5 százalékponttal emeli, az a magyar hazai össztermék éves növekedési ütemét hozzávetőleg 0,25 százalékponttal, a cseh GDP-növekedést ennél nem sokkal kisebb mértékben fogná vissza, és a nagyobb, a külkereskedelemre kevésbé nyitott lengyel gazdaság növekedését is 0,15 százalékponttal lassítaná.Donald Trump amerikai elnök várhatóan május közepéig dönt az amerikai piacra irányuló EU-exporttal kapcsolatban kilátásba helyezett intézkedési opciókról.