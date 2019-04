Magyarország is nagyot bukhat a rendezetlen Brexittel

A Capital Economics szerdán bemutatott tanulmányában közölte: számításai szerint Magyarország, Szlovákia és Csehország hazai összterméke (GDP) mannál az ütemnél, amelyet ezek a gazdaságok rendezett brit kilépés esetén ugyanebben az időtávlatban elérhetnének.A ház szerint a szabályozatlan Brexit negatív növekedési hatásainak egyik átszűrődési csatornája a kereskedelem lenne, a brit piacra irányuló közvetlen export ugyanis az országcsoport éves GDP-értékének átlagosan 4 százalékával egyenlő.Az esetleges megállapodás nélküli Brexit a brit import növekedési ütemét a Capital Economics elemzőinek becslése szerint 1,5-2 százalékponttal lassítaná 2019-2020-ban, csökkentve így a közép-európai országok exportja iránti keresletet is.A ház szerint emellett jelentősek lennének a közvetett kereskedelmi hatások is, főleg Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában, mivel ezeknek az EU-gazdaságoknak feldolgozószektorai mélyen integrálódtak az euróövezeti beszállítói láncolatokba.A Capital Economics szerdai elemzése szerint piaci árfolyam-kilengésekkel is számolni kellene a közép-európai térségben megállapodás nélküli Brexit esetén, bár ez a hatás jórészt rövid távú lenne.A ház mindent egybevetve úgy számol, hogy ha a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnik meg,A cég szerint a megállapodás nélküli brit kilépésből eredő gyengébb növekedési kilátásokLengyelországban és Csehországban pedig a kamatcsökkentés is napirendre kerülhetne.Az EBRD által használt számítási módszer alapjána lengyel gazdasági teljesítmény 1,2 százaléka lenne kitéve e negatív hatásoknak.Két patinás londoni egyetem, a London School of Economics és a King's College London, valamint az Institute for Fiscal Studies (IFS) különböző forgatókönyveket modellező legutóbbi közös tanulmánya arra jutott, hogy rendezetlen körülmények között végbemenő Brexit esetén a fejenkénti brit hazai össztermék a 2020-2030-as időszak végére 3,5-8,7 százalékkal lenne alacsonyabb a további brit EU-tagság esetén addigra elérhető értéknél.A tanulmány szerint az ebből levezetett számítások alapján a magyar gazdaságban a megállapodás nélküli brit kilépés