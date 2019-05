Magyarország még több hitelt szeretne az EBRD-től

A magyar tevékenység EBRD-n belüli részarányának növelése a bank érdekeit is szolgálja, tekintettel a magyarországi befektetések alacsony kockázatosságára is - emelte ki Gion Gábor. Hozzátette: a közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet Magyarországon elsősorban a pénzügyi szektor stabilitásának megerősítését, a közlekedési infrastruktúra hatékonyságjavítását és az energiaellátás fejlesztését támogatta eddig mintegy 3,1 milliárd euró értékben, közel kétszáz fejlesztést segítve.Az EBRD tavaly 9,6 milliárd euró értékben folyósított új befektetéseket a működési területét alkotó 38 gazdaságnak, és az idei évre - fennállása óta először - 10 milliárd eurót meghaladó folyósításokat tervez - hangsúlyozta Gion Gábor. A tanácskozáson a 2021-2025 közötti stratégiai irányokról is egyeztettek a tagállamok képviselői. Hazánk szorgalmazza az EBRD aktivitásának növelését a jelenlegi hitelfelvevő országokban, köztük Magyarországon. Az EBRD tevékenységének esetleges földrajzi kiterjesztésére csak ezt követően, fokozatos és megfontolt lépésekkel kerülhet sor tette hozzá az államtitkár.A tagállamokat képviselő kormányzók a közgyűlésen elfogadták a bank éves pénzügyi és tevékenységi beszámolóját is.