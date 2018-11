Magyarország most tart ott, ahol Ausztria a rendszerváltáskor

Lassú gazdasági növekedés

A nyugat-európai országokhoz képest a keletiek gyorsabban fejlődtek az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelmet (GNI) tekintve az elmúlt közel 25 évben, azonban Magyarország lassabban nőtt a keletiekhez képest - derült ki Kolosi Tamás és Szivós Péter "Európa messze van?" című tanulmányából, amely közelebbről vizsgálta Ausztriát, Portugáliát, Lengyelországot, Romániát és Magyarországot.

Szivós Péter a tanulmány bemutatóján elmondta, hogy Lengyelország folyamatosan a magyar dinamika felett teljesített, Románia is több esetben gyorsabban nőtt nálunk az elmúlt évtizedekben. A tanulmány szerint negyedszázad alatt a hazai jövedelmi helyzet közelebb került az osztrákhoz, és ma már csak 11 százalékponttal marad el a portugáltól. Különösen jelentős volt a felzárkózás az 1999 és 2005 közötti időszakban.

Lassú élettartam-növekedés és romló iskolázottság

Mind a rendszerváltási veszteség, mind a 2008-as válság kevésbé volt jelentős Lengyelországban, és így a lengyelek nemcsak a rendszerváltáskori fennálló 11 százalékpontos velünk szembeni hátrányukat dolgozták le, hanem meg is előztek bennünket. Románia felzárkózása pedig különösen a kétezres évek első évtizedének második felétől erőteljes.Fontos indikátor a felzárkózást tekintve a születéskor várható élettartam, ahol mind az öt vizsgált országban 6-7 éves növekedést láthatunk. Ausztria és Portugália 80 év feletti értékkel büszkélkedhet jelenleg, Magyarországon ez 76 év. A tanulmány szerint a különbség lényegében nem változott az elmúlt közel három évtizedben.

A hazai várható élettartam romlásáról itt írtunk:Egy ország gazdasági fejlettségének jó mutatója, hogy mennyien szereznek magasabb fokú iskolai végzettséget. (A felsőfokú beiratkozási ráta azt mutatja meg, hogy egy-egy korosztályból mekkora arányban kezdik meg a felsőfokú iskolai tanulmányokat.)

Ez pedig nemcsak a felzárkózás elmaradását mutatja, hanem azt is, hogy a napi munkaerő-szükséglet kielégítésére koncentráló oktatáspolitika erősen korlátozza a jövőbeni felzárkózási lehetőségeket is

Ausztria maradt az élen

A rendszerváltó országok felzárkózása ebben a tekintetben az első másfél-két évtizedben dinamikus volt, de az utóbbi tíz évben a tendencia a lengyeleknél stagnálásba, Romániában enyhe, Magyarországon pedig radikális csökkenésbe váltott. A magyar arány a 10 évvel ezelőttihez képest visszaesett, és a romániai szinttel vált azonossá: most 48%-on állunk a 2008-as 68% után.- olvasható a tanulmányban.Összességében az látszik, hogy Ausztria őrzi történelmi előnyét, és a többi ország lassan zárkózik fel hozzá. Magyarországgal szemben csak kevéssé csökkent ez az előny, és a különböző mutatókban ma is 20-25 évre tehető.A magyar dinamikát jelentősen csökkentette a rendszerváltást követő (valójában a rendszerváltás egyik okának tekinthető) gazdasági megrekedés, és a 2000-es évtized végén jelentkező nemzetközi pénzügyi válságnak a magyar eladósodással való összekapcsolódása.Portugáliával szembeni hátrányunk ezzel együtt is jelentősebben csökkent. "Nem számíthatunk ugyan a kilencvenes évek végétől a válságig terjedő dinamikus felzárkózásra, de ha az utóbbi 5-6 év fejlődésiütem-különbsége fent marad, valószínűsíthető, hogy 8- 10 éven belül utolérjük a legkevésbé fejlett nyugat-európai országokat" - írják a tanulmány szerzői.Ezzel együtt romlott a "rendszerváltó" országokon belüli pozíciónk: ezt leginkább a lengyel adatokkal való összevetésben látszik. A fentebb említett két válság Lengyelországban növekedéssel átélt időszaka is eredményezte, hogy ma már a legtöbb mutatóban Lengyelország előttünk jár, és nemcsak általában közeledett erőteljesebben Európához, mint Magyarország, hanem Szlovákiával és két balti állammal együtt megközelítette, sok tekintetben el is hagyta a rendszerváltáskor a térségben legfejlettebb Szlovéniát és Csehországot. A legtöbb mutató esetében az utóbbi időben Románia is nagyobb dinamikát mutat, mint Magyarország.