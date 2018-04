Ahogy a 11 órás eredményekből is látszik, ritkulnak a fővárosi kerületek a részvételi rangsor aljáról, sőt, egy már a top10-be is feljött.

A reggeli órák hagyományosan az átlagtól elmaradó részvételi eredményeket hoznak a fővárosban, de most is jellemző, hogy délelőttre megjön a szavazói aktivitás.

És akkor megint számolgassunk! 2018.04.08 11:36

Amennyiben most is az előző három választáson jellemező minta szerint alakul a szavazatok időbeli eloszlása, akkor a 11 órás részvételi adatok alapján 75-80%-os részvétel következne. Még egyszer: természetesen semmi garancia nincs arra, hogy ez a minta most is jellemző lesz.

Alacsony részvételi arányra viszont szinte biztosan nem kell már számítanunk, a korábbi választások 11 órás adatai már viszonylag jól kirajzolták, hogy összességében milyen részvételű lesz a választás. A 13 órás adatoknál már egészen jól be szokott állni az a részvételi sorrend, ami végül az összes választás végső részvételi sorrendját mutatja.