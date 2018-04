Nagyon fontos azonban hangsúlyozni, hogy a 9 órás adatok még mindig nagyon kevés előrejelző erővel bírnak , elsősorban azért, mert a 2002-es választás bizonyítja, hogy nagyon más lefutási mintázat is leképzelhető. A 85%-os érték is erre utal, hiszen ez elképzelhetetlenül magas számnak tűnik.

Vajon rendben bezár-e minden szavazókör? 2018.04.08 09:06

Emlékezetes, hogy a közelmúltban egyszer előfordult, hogy az átjelentkező szavazók fogadására kialakított szavazókörben olyan sokan kívántak szavazni, hogy nem lehetett 7 órakor befejezni a választást.

Most is nagy a tumultus, az Index beszámolója szerint a XI. kerületi Bocskai Általános Iskolában - ahol az átjelentkezők szavazhatnak - az utcán kígyózik a sor. Persze ez nem jelenti azt, hogy most is probléma lenne az átjelentkezők szavaztatásával, négy éve például a tömeg ellenére rendben lezajlott a szavazás.

A címlapkép forrása: MTI / Balogh Zoltán