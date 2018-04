1. oldal

Még egy chart 2018.04.08 13:45 Az alábbi grafikonon az idősávok részvételi arányait szétbontottuk, vagyis ezek már nem halmozott mutatók, hanem hogy a két mérés között a szavazásra jogosultak hány százaléka ment el szavazni. !-->!--> Klikk a képre! Látható, hogy az utóbbi három választási részvételt (a szavazók arányában) a mostani részvételi adatok minden idősávban rendre felülmúlják.

Jöjjön egy pár chart: 2018.04.08 13:41 Itt látható a kumulált részvétel kicsit másképp: !-->!--> Klikk a képre!

És akkor a számolgatás 2018.04.08 13:40 A 13 órás adatok teljesen belesimulnak a mintába: Amennyiben most is az előző négy választáson jellemző minta szerint alakul a szavazatok időbeli eloszlása, akkor a 13 órás részvételi adatok alapján 74-76%-os részvétel következne. Újra: természetesen semmi garancia nincs arra, hogy ez a minta most is jellemző lesz.

13 órakor a részvételi arány: 2018.04.08 13:28 42,32% !-->!--> Klikk a képre!

Korábbi részvételi adatok 2018.04.08 12:24 Ha már egyszer a magas részvételi részadatokat nézegetjük, akkor íme, hogy mihez érdemes viszonyítani a rendszerváltozás óta. A 2. fordulókat nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk (azok már szűkebb körben zajlottak, ezért sem mérvadók), így láthatjuk, hogy a kirívóan alacsony 1998-as részvételt (56%) leszámítva 65-70% körüli részvétel a jellemző. !-->!--> Klikk a képre!

Az alföldi megyék a legaktívabbak magukhoz képest 2018.04.08 12:03 Érdekességképpen gyorsan megnéztük, hogy megyei szinten milyen eltérések vannak a részvételi kedvben az előző választásokhoz képest. Az eredmény: mindenhol 5,5-8,7 százalékponttal nagyobb a részvételi arány, mint négy éve. A leginkább elmaradva Budapest és két nyugati megye (Vas és Győr-Moson-Sopron) van, ezek "csak" 5,5-6 százalékkal mutatnak magasabb részvételt, mint 4 éve. Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Hajdú Bihar viszont korábbi önmagához képest 7,5-8,5 százalékponttal aktívabb.

A lista két vége 2018.04.08 11:54 Ahogy a 11 órás eredményekből is látszik, ritkulnak a fővárosi kerületek a részvételi rangsor aljáról, sőt, egy már a top10-be is feljött. !-->!--> Klikk a képre!

Ébredezik a főváros 2018.04.08 11:43 A reggeli órák hagyományosan az átlagtól elmaradó részvételi eredményeket hoznak a fővárosban, de most is jellemző, hogy délelőttre megjön a szavazói aktivitás. A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 29,14 százaléka adta le szavazatát Budapesten.

És akkor megint számolgassunk! 2018.04.08 11:36 Amennyiben most is az előző három választáson jellemező minta szerint alakul a szavazatok időbeli eloszlása, akkor a 11 órás részvételi adatok alapján 75-80%-os részvétel következne. Még egyszer: természetesen semmi garancia nincs arra, hogy ez a minta most is jellemző lesz. Alacsony részvételi arányra viszont szinte biztosan nem kell már számítanunk, a korábbi választások 11 órás adatai már viszonylag jól kirajzolták, hogy összességében milyen részvételű lesz a választás. A 13 órás adatoknál már egészen jól be szokott állni az a részvételi sorrend, ami végül az összes választás végső részvételi sorrendját mutatja.

A 11 órás részvételi eredmény: 2018.04.08 11:20 29,93%, továbbra is nagyon magas a részvétel. !-->!--> Klikk a képre!

Lefüleltek egy választási csalást 2018.04.08 10:38 A Hello Heves honlapja írja, hogy reggel 8 óra után Heves megye 2. számú választókerületében, Gyöngyös Felsővárosban lefüleltek egy választási csalást. A választókerületben a Jobbik elnöke, Vona Gábor indul. Egy választó jobbikos pólóban ment szavazni, a fideszes szavazóköri delegált úgy tett, mintha lepecsételné a szavazólapot, de végül nem nyomta rá a pecsétet. A jobbikos delegált azonban észrevette, és azonnal jelezte ezt a bizottságnak. A trükközésről jegyzőkönyv is készült. A fideszes szavazatszámlálót eltávolították a szavazatszámláló bizottságból, csak megfigyelőként vehet részt a nap hátralevő részében.

Leegyszerűsítették az NVI oldalát 2018.04.08 10:32 A rendkívül magas érdeklődés zökkenőmentes kiszolgálása érdekében a www.valasztas.hu honlapot átállították egy nagyobb teherbírású technológiai megoldásra - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap délelőtt az MTI-vel. Ahogy írtuk, a választási honlap korábban a sok megkeresés miatt egy ideig nem volt elérhető.

Hódmezővásárhelyen kitart a választási láz 2018.04.08 10:17

Részvételi adatok megyénként 2018.04.08 10:12 A részvételi arány ezúttal is a választás napján hagyományosan "korán kelő" Békés megyében a legmagasabb, a 9 órás állás szerint itt a szavazásra jogosultak 15,34%-a jelent meg az urnáknál. A legkevésbé aktív megye Borsod-Abaúj-Zemplén 11,74%-os részvétellel. A többi megyében 12-15%-os a részvételi arány 9-ig. Budapest még kevésbé aktív, ami szintén megfelel a korábbi választások mintáinak, itt 11,1%-os részvételt jelzett az NVI.

Kinek jó a magas részvétel? 2018.04.08 09:57 Általában az a közvélekedés, hogy a Fidesz stabil, elkötelezett tábora viszonylag állandó szavazatot hoz, ezért a részvételi arány emelkedése elsősorban az ellenzéki pártoknak előnyös. Ez persze spekuláció, hiszen nem tudni, hogy melyik párt mozgósítási akciói a sikeresebbek. A magas részvételt általában még a kisebb pártokra nézve tartják kedvezőtlennek, mondván, azok szavazói köre a tudatosabb pártválasztók közül kerülnek ki, a bizonytalabb választók, akik mégis elmennek szavazni, inkább a nagyobb pártokhoz csapódnak. Így viszont az 5%-os parlamenti küszöb emelkedik, amit a kis pártoknak nehéz megugrani. Ez a vélekedés azonban ugyanúgy ködszurkálás, hiszen a jelenleg nagyon képlékeny ellenzéki pártszerkezet mellett bármikor elfordulhattak úgy a választók egy nagyobb párttól egy kisebb felé úgy, hogy ezt a közvélemény-kutatások már nem észlelik. Tehát mindkét ökölszabályt fenntartásokkal érdemes kezelni, ami tovább fokozhatja az izgalmakat.

Játsszunk kicsit a számokkal! 2018.04.08 09:48 Az előző három választás időbeli lefutásából kiindulva (vagyis hogy az emberek hány %-a ment el szavazni az első 3 órában) 75-85% közötti teljes részvételi arány adódna. Ez a három választás egyébként ilyen szempontból már meglehetősen hasonló mintát követett, ezért is ilyen szűk a sáv. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni, hogy a 9 órás adatok még mindig nagyon kevés előrejelző erővel bírnak, elsősorban azért, mert a 2002-es választás bizonyítja, hogy nagyon más lefutási mintázat is leképzelhető. A 85%-os érték is erre utal, hiszen ez elképzelhetetlenül magas számnak tűnik.

9 órás adatok 2018.04.08 09:46 A választásra jogosultak 13,17 százaléka, 1 036 849 ember járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. !-->!--> Klikk a képre!

Vajon rendben bezár-e minden szavazókör? 2018.04.08 09:06 Emlékezetes, hogy a közelmúltban egyszer előfordult, hogy az átjelentkező szavazók fogadására kialakított szavazókörben olyan sokan kívántak szavazni, hogy nem lehetett 7 órakor befejezni a választást. Most is nagy a tumultus, az Index beszámolója szerint a XI. kerületi Bocskai Általános Iskolában - ahol az átjelentkezők szavazhatnak - az utcán kígyózik a sor. Persze ez nem jelenti azt, hogy most is probléma lenne az átjelentkezők szavaztatásával, négy éve például a tömeg ellenére rendben lezajlott a szavazás. A címlapkép forrása: MTI / Balogh Zoltán