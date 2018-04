1. oldal

Budapest és Nyugat-Magyarország 17 órakor 2018.04.08 18:20 A főváros mellett Vas és Győr-Moson-Sopron megye részvételi aránya magas, de általában is igaz, hogy a nyugati megyék a délutáni órákra belehúztak, és végül nagyobb részvételt produkáltak (63-67%), mint az erősen kezdő keleti országrész (59-61%).

Budapesten bőven meglesz a 70% 2018.04.08 18:15 17 óráig a szavazásra jogosultak 67,28 százaléka adta le szavazatát a fővárosban.

A legek 17 órakor 2018.04.08 18:09 A budai kerületek 70% felett. !-->!--> Klikk a képre!

Meglesz a 70%? 2018.04.08 18:02 Bár a 17 órás adat kevés további támpontot ad, de továbbra is úgy számolunk, hogy 70% feletti lesz a részvétel a választáson. Most viszont valószínűbbnek látszik, hogy inkább a 71-72%-os sávba ér majd be a mutató.

Mennyit ér ez a 63,2% ? 2018.04.08 17:45 Rögtönzött becslésünk alapján, ha 17:30-ig megpróbáljuk kivetíteni a 17 órás adatot, 65-66%-os részvéleti arány adódhat. Ez esetben a 15 és 17:30 közötti időszakban a választásra jogosultak ugyanakkora aránya ment el szavazni ma, mint négy éve. Vagyis délutánra alábbhagyott a lendület, és így nem nőtt tovább az idei és a 2014-es választás részvételi aránya közötti különbség. Az nagyjából 8,5 százalékpont.

A részvétel 17 órakor 2018.04.08 17:39 63,21% !-->!--> Klikk a képre!

Most kicsit meg leszünk lőve 2018.04.08 16:54 Az NVI a 17 órás részvételi állapotot közli majd pár perc múlva. Ez azért nehezíti az összevetéseket, mert a korábbi választásokon 17:30-as volt az utolsó napközbeli jelentés eszmei időpontja. Így sajnos csak hozzávetőlegesen tudjuk majd értékelni a számokat. Sejtésünk szerint ahhoz, hogy a korábban becsült 72-74%-os sávba érjen a végső részvételi adat, 17 órakor kb. (tényleg kábé) 65%-os arányt kell látnunk.

Külföldön is sokan akarnak szavazni 2018.04.08 16:53

Belehúzott a főváros 2018.04.08 15:56 A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 57,71 százaléka adta le szavazatát a fővárosban, ami már bő 4 százalékponttal magasabb az országos átlagnál.

Ózd passzív, Budapest pörög 2018.04.08 15:46 !-->!--> Klikk a képre!

70% feletti lehet a részvétel 2018.04.08 15:36 13 és 15 óra között is többen szavaztak (a jogosultak arányában), mint a megelőző három választáson, de a növekmény kisebb, mint délelőtt. !-->!--> Klikk a képre! A korábbi választások időarányos részvételi adatai alapján 72-74%-os részvétel lehet.

Részvételi arány 15 órakor 2018.04.08 15:32 53,64% !-->!--> Klikk a képre!

Maraton helyett sprintverseny lehet ebből 2018.04.08 15:26 Amennyiben valóban lesznek olyan szavazókörök, amelyek este 7 óra után is nyitva maradnak a nagy aktivitás miatt, másmilyen lesz az este, mint ahogy képzeltük. A hagyományos menetrend szerint ugyanis a beérkezett szavazatokat folyamatosan dolgozzák fel, és a részeredmények apránként csorognak be. Így folyamatosan növekvő feldolgozottsági arány mellett láthatjuk az újabb és újabb számokat. Ha viszont a számolás eredményét nem ismerhetjük, mert néhány nyitva maradó szavazókör miatt ezeket nem teszik közzé, akkor 19 órától "adatcsend" lesz, és amikor az utolsó szavazókör is bezár, egyszerre, nagy tömegben érkeznek meg a már nagy feldolgozottságú adatok. Mindez persze egyelőre csak spekuláció.

Mindenki sorra kerül 2018.04.08 14:41 Az a választópolgár, aki este 7 órakor sorban áll a szavazókör előtt, még leadhatja szavazatát - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke vasárnap sajtótájékoztatón, a Nemzeti Választási Központban. A kérdés a több órás hosszúságú sorok miatt fontos. A XI. kerületben - ahol több mint 10 700 átjelentkező szavazó van - közel egy kilométeres a sor, annak ellenére, hogy a 38 tagú szavazatszámláló bizottság - a névjegyzék szétbontása után - három teremben végzi a szavaztatást. Hozzátette: az átjelentkezők 46 százaléka már leszavazott a XI. kerületben. (Ez 13 órás adat lehet, és egyáltalán nem tűnik megnyugtatónak, tekintve, hogy 7 óra alatt történt és további 6 óra van még a többieknek szavazni.) Pálffy megjegyezte: a választási irodák megpróbálják kezelni a helyzetet, például plusz asztalokkal, de a választópolgárok türelmét kérte. Elmondta: aki este 7 órakor sorban áll, az leadhatja szavazatát. Mint mondta, 7 órakor - a szavazókörök zárásakor - a választási iroda egy munkatársa beáll a sor végére, és utánuk már senki nem állhat be a sorba, de a már sorban állók leadhatják voksaikat. Szólt arról is, hogy addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát. Ezt azt jelentheti, hogy nagyon sokára lesz akár részeredmény is, ha megismétlődik a nyolc évvel ezelőtti helyzet. Az NVI elnöke kitért arra is, hogy szombat 11 óráig léphettek vissza a jelöltek, utána a választási iroda munkatársainak kellett kihúzniuk a visszalépett jelölteket. Mivel 8 millió szavazólapon kellett jelölteket lehúzni, ezért előfordulhatott, hogy néhány esetben tévedtek, ezért arra kérte a választókat, ellenőrizzék a szavazólapokat, hogy a megfelelő jelöltek vannak-e kihúzva.

A legek 13 órakor 2018.04.08 14:25 Az eddigi legaktívabb Hódmezővásárhely már nincs az első tízben (azért így is átlag feletti), Budapest nagyon fut. Északkelet-Magyarország ég a legkevésbé a választási lázban. !-->!--> Klikk a képre! A címlapkép forrása: MTI / Veres Nándor

Néhány részadat 2018.04.08 13:59 A választásra jogosultak 42,3%-os részvétele 13 óráig éppen 8 százalékponttal magasabb a négy évvel ezelőttihez képest. Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Fejér megyében a növekedés a 9%pontot is eléri, illetve meghaladja. Budapest és Nógrád magához képest kissé alulteljesít, de ott is 6,5 százalékpont körüli az aktivitás növekedése.

Nem véletlenek a kígyózó sorok: Budapest már átlag felett 2018.04.08 13:51 A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 45,52 százaléka adta le szavazatát a fővárosban. Ez a lassú kezdés ellenére már az országos átlag feletti részvételi aktivitás, nem véletlen, hogy nagyon sok helyről jönnek a hírek a szavazóhelyiségek előtti hosszú sorokról.

Még egy chart 2018.04.08 13:45 Az alábbi grafikonon az idősávok részvételi arányait szétbontottuk, vagyis ezek már nem halmozott mutatók, hanem azt mutatják, hogy a két mérés között a szavazásra jogosultak hány százaléka ment el szavazni. !-->!--> Klikk a képre! Látható, hogy az utóbbi három választási részvételt (a szavazók arányában) a mostani részvételi adatok minden idősávban rendre felülmúlják.

Jöjjön egy pár chart: 2018.04.08 13:41 Itt látható a kumulált részvétel kicsit másképp: !-->!--> Klikk a képre!