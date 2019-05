Magyarország újabb országot szeretne az EU-ban látni

A politikus Gent Cakajjal, Albánia ügyvivő Európa-ügyi és külügyminiszterével tárgyalt, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: a magyar külpolitikában a nyugat-balkáni térségnek kiemelt jelentősége van, hiszen az ottani béke és stabilitás közvetlen hatással van Közép-Európa biztonságára.Szijjártó Péter szerint az európai parlamenti (EP) választásokat követően, június 18-án, az általános ügyek tanácsában döntést kell hozni arról, hogy az Európai Unió indítsa meg a csatlakozási tárgyalásokat Albániával. Elfogadhatatlan tartanánk, ha ez nem történne meg - mondta a magyar külügyminiszter, aki felháborítónak nevezte, hogy a "franciák nyomására" az Európai Bizottság csak az EP-választások után hozza nyilvánosságra bővítési csomagját.Szijjártó Péter szerint érthetetlen, hogy erre miért nem kerülhetett sor a választásokat megelőzően. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyesek már arról beszélnek, nem biztos, hogy a június 18-i ülésen döntést hoznak a tárgyalások megindításáról. "Ha 21 nap nem elég az európai bürokratáknak, hogy elkészítsék az előterjesztésüket, akkor jobb, ha nem jelentkeznek többet a fizetésükért" - jegyezte meg. Hozzátette: az albán csatlakozási folyamat sikere érdekében két szakértőt delegál a magyar kormány az albán kabinet mellé.A miniszter a kétoldalú kapcsolatokról szólva kiemelte: a magyar-albán gazdasági együttműködés előtt új dimenziók nyílnak, mert az OTP fontos szereplővé vált az albán bankpiacon, így ez ösztönzést adhat a magyar vállalatoknak a befektetésekre. Felhívta a figyelmet az oktatási és kulturális kapcsolatokra is, amelyek keretében Magyarország évente húsz albán ösztöndíjast fogad, valamint a télen kulturális heteket rendez Albániában.Gent Cakaj közölte: Albánia kész biztosítani a lehetőséget a további magyar befektetésekre. Országa európai integrációjával kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy Albánia teljesíti a csatlakozási feltételeket, amit az Európai Tanács is elismer.Szijjártó Péter kérdésre válaszolva azt mondta: be kell látni, hogy a bővítéspárti álláspontot képviselő országok kisebbségben vannak Európában, a nagy nyugati országok ugyanis szkeptikusok.A két miniszter a sajtótájékoztató előtt együttműködési megállapodást írt alá a kölcsönös segítségnyújtásról a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a klímapolitika, a megújulóenergia-gazdálkodás és az energiahatékonysági fejlesztések területén. Jegyzőkönyvet írtak alá a diplomáciai és konzuli állomány családtagjainak munkavállalásáról is.