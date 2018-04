Magyarországon modernek lesznek a falvak is

Szeretném, ha falvaink meg tudnák tartani lakóikat. Ezért 2018 után meg kell hirdetnünk a Modern falvak programot, melynek célja a kistelepülések fejlesztése és megerősítése - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerdán az MTI-vel. Orbán Viktor miniszterelnök levélben értesítette a polgármestereket.Az aprófalvel elnéptelenedése folyamatos, és nem látszik, hogy megállna:

Magyarország számára különösen fontosak apró falvaink és kistelepüléseink. Azért dolgozunk, hogy megtarthassák bölcsődéiket, óvodáikat és iskoláikat.

Havasi ismertetése szerint a levélben a kormányfő úgy fogalmazott:"Személyesen is fontosnak tartom, hogy minden kistelepülés megőrizze az önállóságát. Ezt támogattam eddig is, és ezt fogom támogatni a jövőben is" - jelezte Orbán Viktor, a kistelepülések megerősítését az egész ország érdekének nevezve.Orbán Viktor mindeközben álhírnek nevezte az ötezer főnél kisebb települések polgármestereinek küldött levélben, hogy a kormány a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésére készülne.