Magyarországot is aprópénzzel láncolja magához Kína?

Ahogy korábban Európa igázta le a gyarmatbirodalmakat, úgy használja most Kína az adósságot arra, hogy a saját akaratát rákényszerítse más országokra

Az "Egy út - egy övezet" nevű kínai programról mi általában a régiónk kapcsán hallunk, Kelet-Közép-Európában 16 ország próbál közelebb férkőzni Kínához ezen keresztül. A kontinenseken átívelő programban viszont összesen már 68 ország vesz részt, melyek jelentős része fejlődő gazdaság, így szükségük van a beruházásokra, amiket Kína biztosít olcsó hitelből az államon vagy állami tulajdonú bankokon keresztül. Az indiai vezetés azonban már korábban arra figyelmeztetett, hogy ez a megoldás adósrabszolgasághoz vezethet több ország számára is.- véli Brahma Chellaney, az indiai Center for Policy Research kutatója, aki "hitelezői imperializmusként" írja le a folyamatot.A szakember Sri Lankát hozza fel példaként, mely most épp azzal küszködik, hogy nem tudja visszafizetni a Hambantota kikötő fejlesztésére kapott 1,1 milliárd dolláros kínai hitelt, ez pedig Chellaney szerint korlátozza az ország szuverenitását. A kutató szerint a helyzet olyan, mint amikor a britek ópiumot szállítottak Kínába, az adósság ugyanolyan addiktív, függővé teszi az érintett országokat. Kína ugyanis a hosszú távú stratégiai céljait tekinti szem előtt ezeknél a beruházásoknál, a partnerek viszont csak rövidtávú, lényegtelen előnyöket kapnak ezért, hosszabb távon az adósságot vissza kell fizetniük. Ha pedig egy ország nem tud fizetni, akkor Kína nagylelkűen felajánlja, hogy eszközökre cseréli az adósságot, így végső soron fontos tulajdont szereznek stratégiai ágazatokban. Sri Lanka mellett jó példa Dzsibuti vagy Türkmenisztán, melyeknek szintén problémát okozott kínai hitelük törlesztése.