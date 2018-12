Majdnem bedőlt a világgazdaság, amikor legutóbb hasonló dolog történt Amerikában

Megijedtek a tőzsdék

Rövid életűnek bizonyult a múlt hét pénteki fellélegzés az amerikai részvénypiacokon, a vezető részvényindexek ugyanis kedden ismét zuhanórepülésbe kapcsoltak. Bár a kereskedelmi háborús feszültségek továbbra is aggasztják a befektetőket, a heti durva esésben főszerep jutott az amerikai gazdasági növekedés várható lassulásával kapcsolatos félelmek erősödésének, illetve ezzel szoros összefüggésben a kötvénypiaci folyamatoknak.Egyes piaci szereplők szerint a keddi zuhanást egy technikai jellegű dolog, egészen pontosan az amerikai hozamgörbe a 2-5 éves távon bekövetkezett invertálódása okozhatta. Mivel legutóbb 2006-ban volt erre példa, amit bő egy éven belül hónapokon át tartó meredek részvénypiaci esés követett (melynek keretében a Dow Jones értéke megfeleződött), a kereskedési algoritmusok aktivizálhatták magukat, tömegével öntve a részvényeket a piacra, amibe aztán nem volt az a vevő, aki bele tudott volna állni.

Aggasztó jelek az amerikai kötvénypiacokon

Az amerikai hozamgörbe kedden bekövetkezett, 2-5 éves időtávon való invertálódása, vagyis a hozamgörbe ezen szakaszának negatív meredekségűvé változása fontos hír, azonban önmagában egyáltalán nem meglepő, hiszen már évek óta (mióta a Fed elkezdett szigorítani) a hozamgörbe gyakorlatilag folyamatos laposodásáról beszélhetünk.

Negatív különbségre 2008 augusztusa óta nem volt példa. Az esetleges invertálódás mérföldkő lenne a jelenlegi gazdasági ciklusban, ezért nagyot fog szólni, ha és amikor bekövetkezik.

A fenti ábrán látszik, hogy az utóbbi hónapokban felgyorsult ez a trend, emiatt, vagyis a piaci szereplők alig várnak el azért többlethozamot, hogy 2 év helyett 10 évre kötik le pénzüket. Széles körben figyelt mutató a 10 éves és a 2 éves amerikai állampapír hozamkülönbözete, ami a keddi kereskedésben 11 bázispont alá esett, vagyis nagyon közel járunk ahhoz, hogy ezen az időtávon is negatívba váltson a görbe meredeksége.

Egyrészt az amerikai jegybankot folyamatos kamatemelésre kényszeríti a rendkívül szűk munkaerőpiac és a kormány prociklikus költségvetési politikája által fűtött amerikai növekedés, ami önmagában felfelé tolja a hozamgörbe rövid végét.

Másrészt viszont a befektetők nem olyan optimisták az amerikai gazdaság hosszabb távú kilátásaival kapcsolatban (a költségvetési stimulus hatása rövidesen kifut és csak a megemelkedett hiány és a növekvő államadósság marad hátra). Emiatt nem bíznak abban, hogy a jegybank folytatni tudja majd a monetáris szigorítást, épp ezért alacsonyabb likviditási prémiummal is beérik a hosszabb távú befektetéseikben. Ezen tényező eredményeként a hosszabb lejáratú állampapírok hozamai visszafogottabb mértékben emelkednek az elmúlt években, mint a görbe rövid vége.

Erre a folyamatra erősít rá az is, hogy a hosszabb lejáratú amerikai kötvények ideális menekülőeszköznek számítanak a globális befektetők körében, így amikor a világgazdaság lassulásától, illetve különböző geopolitikai feszültségektől tartanak (vagyis erősödik a kockázatkerülő magatartás), akkor előszeretettel menekítik pénzüket ezekbe az eszközökbe, nyomás alatt tartva a hozamokat (az utóbbi hetekben ezt láthattuk, a 10 éves hozam ugyanis 3,2%-ról 2,9% alá esett). Annál is inkább, mivel más fejlett piaci állampapírokhoz képest vonzó hozamot kínálnak, még úgy is, hogy a 2,5%-os amerikai infláció a hozam nagy részét "elviszi".

A hozamgörbe-laposodás több okra vezethető vissza:

Miért aggasztó ez a folyamat?

1955 óta 9 recessziós periódusa volt az Egyesült Államoknak, amelyet minden esetben a hozamgörbe meredekségének negatív tartományba fordulása előzött meg. Az invertálódást 6-24 hónappal követte a gazdasági visszaesés.

A gazdaság növekedési ciklusának egy adott pontján a jegybank elkezd kamatot emelni, ami a rövid hozamok emelkedésével jár.

Mivel a hosszabb lejáratú kötvényhozamok elsősorban a befektetők jövőbeli (hosszabb távra előretekintő) várakozásait tükrözik, ezért a gazdasági növekedés ciklikus természetéből fakadóan a növekedési periódusban eljön az a pont, amikor a piaci szereplők pesszimistábbá válnak a kilátásokkal kapcsolatban.

Ennek következében a hosszú hozamok emelkedése megáll, vagy lelassul, a folyamatos monetáris szigorítás viszont a rövid hozamokat folyamatosan felfelé tolja.

A monetáris politika szigorodása a hitelezés, a beruházási aktivitás és a fogyasztás fékezésén keresztül rontja a növekedési kilátásokat.

Mikor már a jegybank számára is nyilvánvaló válik a gazdasági lassulás, akkor előbb felhagy a szigorítással, majd kamatvágásba kezd, hogy ezzel élénkítse a gazdasági aktivitást. Ennek köszönhetően újra elkezd meredekebbé válni a hozamgörbe (hiszen a rövid hozamok esni kezdenek kezdenek), amivel be is zárult a kör.

Küszöbön egy újabb válság?

Fontos hangsúlyozni, hogy az amerikai hozamgörbe 2-10 éves időtávon bekövetkező esetleges invertálódása nem feltétlenül jelenti azt, hogy rövid időn belül recesszió következik be.

Összegezve a jelenlegi helyzetet: az amerikai gazdaság lassuló pályán van, a kilátások folyamatosan romlanak, amit a kötvénypiaci hozamokban is jelentkezik. Fontos mutatók azt jelzik, hogy folyamatosan nő az esélye egy recessziónak, ami az egész világgazdaságot magával húzná. Nem arról van szó azonban, hogy a 2008-as eseményekhez hasonló válságra kell szükségszerűen felkészülnünk. Mindenesetre az indikátorok bajt jeleznek, ezért érdemes lesz figyelni az amerikai kötvénypiacokat -különösképp a 2-10 éves hozamkülönbözet alakulását-, hogy azok miről árulkodnak az USA gazdasági kilátásaival kapcsolatban.

Múltbéli tapasztalatok alapján a kötvénypiaci hozamgörbe meredeksége, vagyis a hosszú és a rövid lejáratú állampapírok hozamkülönbözete, illetve az abban bekövetkező változás, megbízható előrejelzője a jövőbeli gazdasági aktivitásnak.Ezalatt a bő hat évtized alatt egyszer fordult elő (a 60-as évek közepén), hogy a negatív hozamgörbe hamis riadónak bizonyult. Ettől eltekintve a forgatókönyv minden esetben kísértetiesen hasonló volt:Egy esetleges amerikai recesszió bekövetkezésének esélyét növeli, hogy az USA gazdasága elmúlt 170 éves történetének egyik leghosszabb - megszakítás nélküli - növekedési periódusában van, ezért a gazdaság ciklikusságából fakadóan önmagában is évről évre egyre magasabb esélye van egy korrekciónak. Nem feltétlenül egy olyan válságra kell ugyanakkor készülni, mint a 2008-as, inkább csak arról van szó, hogy egy ilyen hosszú menetelés, amit az utóbbi években láthattunk, nem tarthat örökké.Amerika recesszióba süllyedése (Kína lassulásával együtt) természetesen az egész világgazdaságot negatívan érintené, ezért nem meglepő, hogy a piaci szereplők feszülten figyelik az amerikai hozamok alakulásából kiolvasható(nak vélt) információkat.A St. Louis-i Fed rövid helyzetértékelése is arra a következtetésre jutott, hogy a hozamgörbe laposodása a gazdaság potenciális lassulásáról árulkodik, ez még azonban nem jelenti azt önmagában, hogy visszaesésnek kell következnie.A recesszió kockázatát viszont egyértelműen növeli, hiszen egy alacsonyabb növekedési fokozatba kapcsoló gazdaságot az őt érő esetleges külső (vagy belső) sokkhatások könnyebben recesszióba lökhetik, mintha dinamikus növekedési periódusban következne be valamilyen negatív esemény.Az 1990-es évek eleji amerikai recesszió közvetlen kiváltó oka az Öbölháború kirobbanása által kiváltott olajársokk, a 2001-es és a 2007-2009-es visszaesést pedig eszközár-buborékok kidurranása idézte elő. Mindhárom esetben igaz volt, hogy a gyenge gazdasági kilátások miatt a hozamgörbe 2-10 éves időtávon invertálódott, azonban kellett egy közvetlen kiváltó ok is a recesszióhoz. Erre hívta fel a figyelmet nemrég Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász is, aki szerint a következő amerikai recesszió nem lesz olyan súlyos, mint a 2008-as, inkább a '90-es évek eleji visszaeséshez hasonló enyhe, azonban elhúzódó kilábalással jellemezhető recesszióra lehet felkészülni.Érdekes kérdés, hogy a mostani környezetben mi lehet egy olyan potenciális sokkhatás, ami néhány éven belül recessziót idézhetne elő az Egyesült Államokban.Az is lehet azonban, hogy egy belső ok miatt fog megfenekleni az amerikai gazdaság: a túlzott költségvetési hiány és a növekvő államadósság miatt előbb vagy utóbb jelentkező költségvetési kiigazítási kényszer következtében.