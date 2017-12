Már a Budapest-Belgrád vasút felújítása nélkül is ömlik hozzánk a kínai áru

Az adatok szerint idén az első tíz hónapban 2164 vonatszerelvényen majdnemnem uniós terméket tartalmazó konténer érkezett, míg az előző év azonos időszakában több mintkonténert szállított 1803 vonat jött.A forgalom növekedése a vámbevételeken is érzékelhető, a Dél-Budapesti Adó- és Vámigazgatóságnál - ahol a legtöbb Kínából érkező import konténerárut vámkezelik - 2016 októberéigA forgalom élénkülésében lényeges szerepe lehet annak, hogyA Kínával való közvetlen vasúti összeköttetésnek köszönhetően november 27-én pedig elindult Magyarországról az első export irányvonat Changsha városába.A konténerterminálok elsősorban a nagy európai kikötőkbe (például Hamburg, Koper, Pireusz) érkező árukat szállító úgynevezett irányvonatokat (nagy mennyiségű árut, több vasúti kocsin szállító közvetlen tehervonatokat) fogadják.A Budapest-Belgrád vasútvonal felújításával összefüggő első nemzetközi közbeszerzést a hét elején jelentették be a 16+1-es régiós csúcstalálkozó keretében. Akkor, illetve tegnap Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egyik interjújában is azzal érvelt a kormány a legalább 550 milliárd forintos (döntő részben kínai hitelből megvalósuló) beruházás mellett, hogy ez majd tovább növeli a kínai áruk Magyarországon keresztül áramlását Nyugat-Európába, és(amelynek a 20%-a marad a vámkezelést végző tagállamban, a többi az EU közös kasszájába kerül).Az EurActive összefoglalója szerint hátsó szándékokat is sejtenek Nyugat-Európában a beruházás mögött. Az Index mai cikke a vámbevételek várható hatását is bekalkulálva azt írja,Orbán Viktor kormányfő a ma reggel rádióinterjújában azt jelezte, hogy további beruházások bejelentése is várható még a minapi kínai csúcstalálkozó nyomán: