Már a dolgozók diktálnak Magyarországon

Tizenöt éve nem nőttek olyan gyorsan a reálbérek, mint az idén, amiben kulcsszerepe volt a minimálbér 15, valamint a garantált bérminimum 25%-os emelésének. A munkaerőhiány fokozódása is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az év első kilenc hónapjában 10%-kal nőjenek az inflációval korrigált bérek, ugyanis a cégek egyre kevésbé találnak szakképzett munkavállalót az álláshelyek betöltésére.

Segített nekik a járulékcsökkentés - vagyis a hat évre szóló bérmegállapodás -, ugyanis már a kormány is érzékelte az egyre feszültebb munkaerőpiaci helyzetet. (A bérek jövő évi növekedésének alapja a minimálbér 8%-os és a garantált bérminimum 12%-os emelése, amire részben fedezetet nyújt a 2,5%-pontos járulékcsökkentés.)A legfrissebb adatok alapján is azt láthatjuk, hogy folyamatos az emelkedés az üres álláshelyekben, egy évre visszatekintve 27%-os az emelkedés.

Az Eurostat felmérése szerint a cégek egyre nagyobb része panaszkodik a munkaerőhiányra, és úgy vélik, ez a legfőbb korlátja a növekedésüknek.

A jelentős béremelés tehát egyáltalán nem oldotta meg a munkaerőhiányos helyzetet, bizonyára azért, mert a munkaerő-tartalékunk alacsony, illetve nem megfelelő minőségű. Ennek ugyan a mindennapokban a munkavállaló örülhet, hiszen folyamatosan javul az alkupozíciója a munkáltatókkal szemben, ez nyilvánul meg a béremelés gyorsulásában is. Ugyanakkor a munkaerőhiány a másik oldalról nézve a gazdasági növekedés korlátjává is válhat.Annál is inkább, mert a munkaerőhiány a következő években is velünk maradhat , amire a kormánynak megfelelő válaszokat kellene adnia. Szakértők szerint a közfoglalkoztatottak képzésére, a munkaerőpiac igényeihez jobban alkalmazkodó oktatási rendszerre, az országon belüli mobilitás erősítésére, valamint a munkaügyi intézmények megerősítésére lenne szükség.

Vagyis több esetben teljesen más programokat kellene indítani, mint amilyeneket a kormány végrehajtott, a tankötelezettségi korhatár visszaemelésétől kezdve a közfoglalkoztatottak képzésén és az átképzéseken keresztül a költözést támogató programokig lenne tennivaló . Hosszabb távon a fentieken kívül még fontosabb lenne az alapfokú oktatás minőségének javítása, ugyanis a foglalkoztathatóságban történő előrelépést az alapkészségek fejlesztése segítheti elő.A munkaerő-tartalék összetétele sokat romlott az elmúlt években, vagyis arról van szó, hogy a munkaerőhiányos állapot a viszonylag jobban képzett, könnyebben elhelyezkedni képes tartalék egy részét mozgósította, és mostanra többségben vannak a valójában foglalkoztathatatlanok a tartalékon belül.A munkaerőhiányra megoldás lenne, ha a környező országokból települnének át magyarok vagy nőne a hazánkba ingázók száma, erre azonban viszonylag kevés az esély, hiszen ha már útnak indulnak, akkor inkább a jóval magasabb keresettel kecsegtető nyugat-európai országokat választják.Segítene, ha a külföldön dolgozó magyarok gondolnák azt, hogy érdemes az országhatáron belül dolgozni, mert a korábbi évekhez képest versenyképesebb fizetést kapnak. Ez utóbbira látszik némi esély, hiszen a gyors béremelkedési ütem még tarthat. Azonban nem számíthatunk arra, hogy tömegével jönnének haza külföldön dolgozó/élő magyarok, inkább csak a 100-120 ezer főre becsülhető ingázók, illetve rövid ideje külföldön dolgozók fontolhatják meg, hogy itthon vállaljanak munkát.Visszacsábításuk igencsak jól jönne a magyar munkaerőpiacnak, mert esetükben képzett, a legjobb munkavállalási korú (ők a 25-54 évesek) dolgozókról beszélhetünk, akikre nagy szüksége lenne a hazai vállalatoknak.

A bérek komoly felzárkózását azonban középtávon nem a munkaerőhiány fogja megoldani, hiszen a termelékenységtől elszakadó béremelkedési ütemet - ami jellemző volt tavaly, idén és várhatóan jövőre is - hosszú ideig nem lehet fenntartani a versenyképesség érdemi romlása nélkül. Ezért elengedhetetlen, hogy a bérek emelkedésével párhuzamosan elinduljanak azok a munkaerőpiaci reformok, amelyek mind, mindjavítják a rendelkezésre álló munkaerőállományt.