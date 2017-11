Már a Fed is beszél piaci összeomlásról

Aggódunk amiatt, hogy egy hirtelen zuhanás az egész gazdaságra káros hatással lehet

A jegyzőkönyv alapján valószínű, hogy a közeljövőben kamatemelés lesz, de mivel többen aggódnak a tartósan alacsony infláció miatt, ezért a korábban vártnál kevésbé agresszív lehet a kamatemelés 2018-ban. Az elemzők várakozásai szerint a decemberi ülésen egy 25 bázispontos kamatemelés jöhet.

Az október 31-november 1-én tartott ülésen többségében pozitív véleménnyel voltak a Fed Nyíltpiaci Bizottságának (FOMC) tagjai a munkaerőpiacról, a lakossági fogyasztás és az ipari termelés alakulásáról. A tervezett adóreformtól pedig további kedvező hatásokat várnak.Az infláció alakulásával kapcsolatban már nagyobb volt a megosztottság. A többség aggódik a tartósan alacsony infláció miatt, ami a jövő évi kamatemeléseket is befolyásolhatja. De a bizottság egyes tagjai tartanak tőle, hogy hibát vétenek, ha túl sokáig várnak az infláció megjelenésére és ez is kockára teheti a pénzügyi piacok stabilitását.Amikor a piaci környezetről esett szó, aggodalmasabb hangnemre váltottak a jegybankárok. Néhányan már egy esetleges piaci összeomlás hatásai miatt aggódnak. Az amerikai részvények szárnyaltak idén, az indexek új történelmi csúcsokat ütöttek, köszönhetően az erős vállalati profitoknak, amelyek az adóreformnak köszönhetően tovább emelkedhetnek. Az értékeltségi szintek magasan vannak, a pénzügyi piacok volatilitása alacsony, így pedig egyensúlytalanságok alakulhatnak ki.- áll a jegyzőkönyvben.Időről időre szóba került a Fed ülésein a részvénypiacok szárnyalása, de eddig elvetették a részvénypiaci buborék lehetőségét, az indok, hogy a kamatkörnyezet indokolja az emelkedést. De most már a nagy Wall Street-i bankházak is megosztottak, a Bank of America Merrill Lynch azt várja, hogy jövőre tetőznek a részvénypiacok, miközben a Goldman Sachs újabb erős évet jósol.A jegybankárok hozzáteszik, hogy az elmúlt évek szabályozói változásai jelentősen megerősítették a pénzügyi szektor tőke-és likviditási helyzetét, ezzel ellenállóbbak lettek a sokkokkal és a hirtelen piaci zuhanásokkal szemben.