Már az IMF is hisz a magyar kormány növekedési álmában

Kedden jelent meg az IMF friss World Economic Outlook (WEO) kiadványa, melyben a magyar gazdaságra adott előrejelzéseit is frissítette a szervezet. A friss prognózis szerint az idén 3,8%-os növekedés jöhet a tavalyi 4% után, vagyis nem lassulunk jelentősen. Tavaly októberben még 3,4%-os növekedést vártak 2018-ra, vagyis onnan érezhetően felfelé módosították a becslést. Mindez azért érdekes, mert a kormány azt kommunikálja, hogy maradhat 4% közelében a növekedés, a jelek szerint ezt az IMF szakértői is reálisnak látják. A Valutaalap közgazdászai szerint 2019-ben 3%-ra lassulhat a magyar gazdaság bővülési üteme, vagyis talán a korábban vártnál lassabban húzzuk majd be a féket.

Összességében Magyarország szempontjából pozitív, hogy az IMF érezhetően felfelé módosította 2018-as növekedési előrejelzését, hiszen a jelek szerint a szervezet is hisz abban, hogy fenntartható a 4% közeli bővülés idén is. Az viszont kedvezőtlen, hogy a fizetési mérlegünk többlete a korábban vártnál gyorsabban olvadhat el, ez elsősorban a forint árfolyamára lehet hatással, hiszen a magyar deviza egyik mankója a fizetési mérleg szufficitje volt az utóbbi években.

A növekedés felfelé módosítása mellett az inflációs várakozását visszafogta a Valutaalap, az idei évre 2,5%-os pénzromlási ütemet várnak az októberben előre jelzett 3,2%-kal szemben. Vagyis az IMF úgy véli, hogy az idei átlagos éves inflációs ütem nem éri majd el az MNB 3%-os célját. Jövőre viszont 3,3%-ra kúszhat fel a drágulási ütem, de még az is elmarad a tolerancia sáv 4%-os felső szélétől. Ugyanakkor az éves átlag mellett várhatóan 2019 második felében már az MNB tolerancia sávjának felső határán lesz majd a havi inflációs adat.A fizetési mérlegünkkel kapcsolatban lényegesen pesszimistább lett az IMF, a korábbi 4,2 százalékos várakozással szemben már csak 2,5%-os szufficitet várnak az idei évre, vagyis a GDP-arányában korábban 4-5 százalékos többlet a felére olvadhat. Jövőre ez nagyjából stagnálhat, a nemzeti össztermék 2,4%-a lehet a fizetési mérleg egyenlege.A magyar munkanélküliséggel kapcsolatban tavaly októberben még 4,3 százalékot előrejelzés jelent meg a Valutaalaptól 2018-ra, azóta viszont jelentősen ez alá, 3,8%-ra esett a munkanélküliek aránya. Ezt most lekövette az IMF, a friss előrejelzésük szerint a jelenlegi szinten marad majd az év végéig a ráta, majd 2019-ben tovább csökkenhet 3,5%-ra.