Már bombázzák Törökországot - Elindultak a katonák Szíriába

A rakéták lakott területeket értek - mondta Mehmet Tekinarslan kormányzó. Hozzátette: a csapások során egy ember könnyebb sebeket kapott. Az Anadolu biztonsági körökre hivatkozva közölte, hogy több épület is megrongálódott.Törökország szombaton Olajág néven nagyszabású hadműveletet indított Szíria északnyugati részén, amelynek célpontja a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia. Ankara a terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bábjának tartja a Washington támogatását élvező YPG-t.A rakéták becsapódása után arról érkeztek hírek, hogy a török haderő vasárnap a szárazföldi hadműveletet is megindította a Népvédelmi Egységek nevű kurd milícia ellenőrizte északnyugat-szíriai Afrín térségébe. A Habertürk török hírportál értesülése szerint a török különleges erők és a kommandósok két helyen lépték át a szíriai határt. A beszámoló a pontos helyszíneket nem ismerteti.Az Ihlas török hírügynökség úgy tudja, hogy a dél-törökországi Hatay tartomány felől harckocsik és más katonai járművek is átlépték a szíriai határt.Binali Yildirim török kormányfő elmondta, hogy a török légierő kurd hadállásokat bombázott Afrínban, vasárnapra pedig szárazföldi csapatok bevetését jelentette be.Biruszk Haszaka, a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia szóvivője elmondta, hat civil és három fegyveres vesztette életét a kurdok felügyelete alatt álló, északnyugat-szíriai Afrín térségére mért török légicsapásokban szombaton. Egy fegyveres az YPG tagja volt, míg a másik kettő annak női alakulatában, az YPJ-ben harcolt. A bombázásban 13 civil megsebesült - tette hozzá Haszaka.A YPG, amelyet Ankara a terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bábjának tart, leszögezte: visszavág Törökországnak. A Washington támogatását élvező milícia szerint a török légierő civilek lakta területeket támadott. A félkatonai szervezet felszólította az észak-szíriai férfiakat és nőket, hogy csatlakozzanak hozzá Afrín védelme érdekében.A török hadsereg közleményében azt írta: a légierő 108, a kurd harcosokhoz köthető célpont ellen hajtott végre légicsapást. Az Olajág nevet viselő műveletben 72 repülőgép vett részt, és mindegyikük sértetlenül visszatért bázisára. A török médiában közzétett felvételek szerint több páncélozott jármű és harckocsi érkezett Szíria török ellenőrzés alatt álló részére az öncüpinari határátkelőn keresztül a szárazföldi offenzíva előkészületeként.A külügyi tárca Szíria szuverenitásának megsértéseként értékelte a lépést, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy állítsa meg a török támadást. Eközben az orosz külügyminisztérium közleményében aggályát fejezte ki a fejlemények miatt, és jelezte: lankadatlan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. "Visszafogottságra szólítjuk fel a szembenálló feleket" - írta a tárca.A támadást követően Szergej Lavrov orosz, és Rex Tillerson amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett a stabilitás biztosításához szükséges intézkedésekről, és a szíriai válság békés rendezésének előmozdításáról. Az orosz védelmi minisztérium közölte: visszavonta katonáit Afrín közeléből.Ankara azért indított hadműveletet a kurdok ellen Szíriában, mert Washington bejelentette, hogy 30 ezer fős új határvédelmi alakulat létrehozásán dolgozik a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű milíciaszövetség parancsnoksága alatt. Az YPG jelentős szerepet játszik a katonai koalícióban.