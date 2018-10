Már csak a forint áll Orbán Viktor nagy álmának útjában

Hogy áll most az adósságunk?

Az év végéhez közeledve egyre forróbb téma az adósságráta kérdése, hiszen néhány évvel ezelőtt a kormányfő egyértelműen felvállalta, hogy a legfontosabb harcot az adósság ellen vívja Magyarország. A kérdés az illetékeseket is foglalkoztathatja, hiszen hétfőn Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója beszélt arról, hogy elegendő puffert építettek fel az uniós források kifizetésének csúszása miatt, így tartható a csökkenő adósságrátára vonatkozó cél, majd kedden a friss EDP-jelentés kapcsán Varga Mihály pénzügyminiszter emelte ki, hogy a 2017 végi 73,3 százalékról 72,9 százalékra csökkenhet a GDP-arányos adósságunk. Most azt igyekszünk megvizsgálni, hogy mi kellene ezeknek a céloknak a teljesüléséhez az eddigi ismereteink mellett.

Ennek a 73,3 százaléka pedig 30 584,4 milliárd forint, vagyis elvben ennél nem szabadna magasabbnak lennie az adósságnak.

Mennyit jelenthet a forint?

Azt már biztosan tudjuk, hogy tavaly év végén 28 095,5 milliárd forint volt a központi költségvetés bruttó adóssága, ami a GDP 73,3 százalékának felelt meg. Ez egyébként jelentős csökkenést mutatott a 2016 végi 76 százalékhoz képest. Ebben már szerepel az Eximbank sokáig vitatott adósságállománya is, mivel mostanra a kormány is elismerte, hogy elveszítette az elszámolási csatát az Eurostattal, a friss EDP-jelentésben már ezzel az adóssággal számolnak.Ismerjük még a pénzügyi számlák második negyedéves előzetes adatait, melyek alapján az év elejétől június végéig további 1384 milliárd forinttal nőhetett az adósság összege (ez Exim nélküli adat, de a növekedés üteme hasonló lehetett, így becslésként elfogadható), így az első félév végén 29 479,5 milliárd forintnál járhatott az adósság nominális összege. Emellett az ÁKK közöl havi adatokat is a központi költségvetés adósságállományáról, ami szerint júliusban és augusztusban még 258,4 milliárdos lehetett a növekedés, vagyisInnen már csak egy kérdés van: mekkora év végi adósság kellene ahhoz, hogy ne haladja meg a tavaly év végi 73,3 százalékot? Ebben a képletben pedig már csak a növekedés az egyetlen még nem ismert változó, de az első félév vártnál erősebb, 4,7%-os bővülését látva azt is lehet becsülni. Innen már majdnem biztosra vehető, hogy négy százalék felett lesz a növekedés, viszont nem lenne meglepő, ha az év második felében lassulna valamennyit. Ezért mi alapesetben 4,4 százalék körüli bővüléssel kalkulálunk. Ebben az esetben pedig 41 725 milliárd forint körüli nominális GDP adódna az idei évre.Vagyis az augusztus végi állapothoz képest mégahhoz, hogy legalább minimális mértékben csökkenjen az adósságrátánk. De itt jön még egy fontos kitétel: a fenti számításokban nem kalkuláltunk a forint árfolyam-változásával, mindez csak akkor lenne igaz, ha a kormány által tervezett 311,4-es szinten lenne az euró-forint árfolyam az év végén.Az utóbbi évekkel ellentétben idén számolni kell a forint gyengülésével is , hiszen kimozdult a nyugalmi helyzetből a magyar deviza. Nyáron 330 körül történelmi mélyponton is járt az árfolyam, majd onnan jött egy kis megnyugvás. Nyáron egyszer már számoltunk azzal, mi lenne, ha gyengén maradna a magyar deviza, ezt próbáljuk most egy kicsit kiszélesíteni, három lehetséges forgatókönyvvel számolva:

Szerintünk az optimista eset az, hogy a forint az év végére 315-ig visszaerősödik az euróval szemben (akár csak átmenetileg is az adósságráta beállítása miatt). Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi 323 körüli szintről majdnem 2,5 százalékot kellene javítania a magyar devizának, de még így is 1,2 százalékkal lenne magasabb az árfolyam, mint amivel a kormány számolt. Ez pedig a 20%-os deviza részarány mellett 0,17 százalékponttal dobná meg az adósságrátát, amin még valamennyit emelne az Eximbank devizaadósságának átértékelődése, így nagyjából 0,25 százalékpont lenne a teljes hatás. Vagyis a fenti nominális adósság és GDP mellett még 315-ös forintárfolyammal is 73,6 százalék körül lenne az adósságráta, vagy a másik oldalról megközelítve mintegy 100 milliárddal kellene alacsonyabb adósság ahhoz, hogy ne emelkedjen a ráta.

A második forgatókönyvünk az, hogy nem változik a jelenlegi szinthez képest a forint árfolyam az év végéig, marad 323 körül. Ez 3,7 százalékkal jelentene gyengébb árfolyamot annál, amit a kormány betervezett, így 0,52 százalékpontot jelentene az adósságrátában, ami az Eximbankon keresztüli hatással együtt 0,6 százalékpont lehetne, így már 74 százalék körüli adósságrátát jelentene. Más oldalról megközelítve mostani forintárfolyam mellett mintegy 240 milliárd forinttal alacsonyabb adósság kellene a stagnáláshoz, így 30 350 milliárdnál lenne a tűréshatár.

A pesszimista forgatókönyv, hogy az év végére visszagyengül 330 környékére a forint az euróval szemben, ez 6 százalékkal lenne magasabb a tervezett árfolyamnál, így 0,84 százalékot jelentene a központi költségvetés adósságán keresztül és további 0,11 százalékot az Eximen keresztül, vagyis összességében majdnem egy százalékponttal magasabb adósságrátát okozna, illetve 400 milliárd forint körüli adósságcsökkentésre lenne szükség az alappályához képest, vagyis nem lehetne 30 200 milliárd forint felett a nominális adósság.

Mi úgy számoljuk, hogy a jelenlegi forintárfolyam és a becsült növekedés mellett ez az adósság 73 százalék körüli rátát jelentene, ami egészen minimális csökkenés lenne tavalyhoz képest.

Vannak még tartalékai a kormánynak

Valamilyen mértékben a forintárfolyamot tudja befolyásolni, főleg az év végén az alacsony likviditású kereskedésben. Ha szükség lesz rá, akkor beleférhet, hogy mérsékelten erősítsék a magyar devizát akár csak azért is, hogy a december végi jegybanki középárfolyam átmenetileg alacsonyabb legyen, mivel azzal kell számolni az adósságot.

Az utóbbi napokban szóba került, hogy ha lehetséges, akkor az ÁKK szeretne megint dollárkötvényeket visszavásárolni, erre fedezetet nyújthat a múlt heti eurókötvény-kibocsátásból befolyt egymilliárd euró. A művelet végrehajtása valószínűleg az uniós források év végi beérkezésétől függ majd. Ezzel a kibocsátással az adósságkezelő már tavaly decemberben számolt, a visszavásárlás viszont hivatalosan nincs betervezve, így ez az alapforgatókönyvhöz képest majdnem egy százalékpontos csökkenést jelentene az adósságrátában.

A kincstári egységes számlán (kesz) szereplő likvid tartalék bármikor lehetőséget nyújt kisebb mértékű adósságcsökkentésre. Augusztus végén a jegybanknál vezetett számlán 1122,4 milliárd forint volt a központi kormányzat tartaléka, ez majdnem 400 milliárd forinttal haladta meg a tavaly év végi összeget. Ebből a tartalékból az ÁKK például akár még december közepén is tarthat visszavásárlási aukciót akár forintkötvények esetében, ezzel is lehet valamennyit szépíteni az adósságrátán.

Most jöhet majd csak az igazi adósságcsökkenés

A friss EDP-jelentés szerint egyébként, ez majdnem 2500 milliárd forinttal lenne magasabb az egy évvel korábbinál. A növekedés nagy részét az 1979,1 milliárd forintra becsült pénzforgalmi hiány adja, az eredeti terv ezzel kapcsolatban még 1360 milliárd forint volt az év elején.Korábban a magyar adósságszabály mellett nehézséget okozott az Unió úgynevezett egyhuszados szabályának megsértése is, melynek lényege, hogy a 60% feletti rész egyhuszadával kell minden évben csökkenteni az adósságrátát. A jó hír, hogy ezt hároméves átlagban kell teljesíteni, így a 2016-os és a 2017-es adósságcsökkenés miatt az idei adósságráta akár magasabb is lehetne a tavalyinál.A fenti számításokból láthattuk, hogy az év vége felé haladva könnyen előállhat olyan helyzet, amikor a kormány attól tarthat, hogy gondban lesz az adósságráta csökkentésének célja. Ebben az esetben sem teljesen tehetetlen azonban a kormány, hiszen néhány eszközzel még bele tud nyúlni a rendszerbe:Az OTP Bank friss elemzése szerint a közelmúltban meghozott kormányzati lépésekkel biztosabbá vált, hogy az idén elérhető az adósságarány csökkenése, igaz, ők is csak minimális mérséklődéssel számolnak idén. Az egyik ilyen lépés, hogy a kormányzati szerveknek vissza kell fizetniük a fel nem használt EU-forrásokat, amiket már kiutalt a költségvetés, az elemzők szerint ez önmagában 300-400 milliárdos extra bevételt jelenthet szeptembertől a büdzsében. Emellett visszavágták az uniós projektek előfinanszírozásának maximális mértékét, ami szintén azt szolgálhatja, hogy teljesüljön a 73,2 százalékos vagy az alatti adósságráta anélkül is, hogy a keszt jelentősen meg kelljen csapolni.Az utóbbi években mérsékelten csökkent csak a GDP-arányos adósságunk, viszont az uniós források előfinanszírozása miatt a következő időszakban ez felgyorsulhat. Az OTP szakemberei azt is hangsúlyozzák, hogy 2020-tól jelentősen javulhat a kormányzat pénzügyi helyzete, hiszen felgyorsulhat az előfinanszírozott uniós támogatások kifizetése Brüsszelből, miközben az előfinanszírozás eltűnik, hiszen most használjuk fel szinte az összes forrást. Így a bank elemzői szerint felgyorsulhat az adósságráta csökkenése, 2021-re a GDP 62-63%-ára eshet vissza.