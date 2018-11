Már csak ez hiányzott: újabb csapás az olaszoknak

A szeptemberi 50 pontról 49,2 pontra esett vissza az olasz feldolgozóipari beszerzési menedzserindex, ez elmarad a várt 49,6 pontos értéktől. Vagyis a szakértők számítottak arra, hogy a költségvetés körüli huzavona a reálgazdaságra is rányomhatja a bélyegét elsősorban a bizalmatlanságon keresztül, de azt nem várták, hogy ekkora lehet a visszaesés. Ennél is fontosabb, hogy a mutató 2016 szeptembere óta először esett az 50 pontos lélektani határ alá, ami a gazdasági aktivitás lassulását jelzi. Mindezt úgy, hogy a harmadik negyedévben a friss adatok szerint gyakorlatilag nullára fékezett az olasz gazdaság növekedése. Vagyis ha a következő hónapokban nem történik valamilyen kedvező változás, akkor az év utolsó három hónapjában akár kismértékű gazdasági visszaesés is jöhet.Az olaszokkal szemben a spanyolok kedvező hírt kaptak, hiszen a várt visszaesés helyett 51,8 pontra emelkedett a fontos konjunktúramutató. A francia és a német indexek esetében már ismertük az előzetes számokat,a németet ahhoz képest egy hajszállal visszahúzták 52,2 pontra.