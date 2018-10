Már európai központ vagyunk önvezető autózásban

Palkovics László elmondta, hogy Magyarország élen jár abban, hogy olyan technológiát kutatnak és fejlesztenek a cégek, amelyek az önvezető autók irányába mutatnak. Két éve ezért is döntött úgy a kormány, hogy létrehoz egy világszinten egyedülálló tesztkörnyezetet, aminek a központi eleme a zalaegerszegi tesztpálya.Az önvezető járművek fejlesztésében Magyarország együttműködik Ausztriával és Szlovéniával is, mert egyebek mellett azt is vizsgálni szeretnék, hogy határátlépés esetén hogyan viselkedik a jármű.A miniszter kitért arra is, hogy az ország élen jár a hálózati, különösen a negyedik (4G) és ötödik (5G) generációs rendszerek használatában. Hozzátette, hogy az 5G hálózati rendszert Magyarországon a zalaegerszegi tesztpályán hozták létre, de további elképzelések is vannak már, hogy hol lehet alkalmazni a rendszert. Az 5G technológia igen fontos, mert arra alkalmas, hogy kis időbeni csúszással kommunikáljanak egymással az eszközök.A Magyarországról exportált áruk high tech hozzáadott értéke szerint pedig az elsők vagyunk, ami komoly gyártástechnológiát feltételez - mondta a miniszter.Palkovics László hangsúlyozta, hogy minden abba az irányba mutat, hogy minél jobb járművek jelenjenek meg az utakon, ami szorosan kapcsolódik az EU egyik céljához, amely szerint 2050-ben már ne legyenek halálos közúti közlekedési balesetek. E téren az elmúlt mintegy tíz évben EU-s viszonylatban pozitív változás történt.Sikeres példaként említette, hogy az északi országokban baleseteket megelőző oktatási csomagok működtek, ugyanakkor a rendőri jelenlét is hasznosnak bizonyult, egyebek mellett a gyorshajtások megelőzése tekintetében.