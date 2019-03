Már jövőre több pénzt kaphatnak a pedagógusok, mint a szakmunkás minimálbér

Miután a minimálbér és a garantált bérminimum jövőre is 8-8%-kal emelkedik - a kétéves bérmegállapodásnak köszönhetően - így nem meglepő, hogy a pedagógusoknak is "emelni kell" a bérét. Ha nem emelnék, a tábla alján akkor is növekedne bruttó 210 ezer forintra (a 2020-as bérminimumra) a bér, és összecsúszna a pedagógusok bértáblája.



Nagy szükség lenne arra, hogy ne ad-hoc béremelések határozzák meg a pedagógusok fizetését (pl. 4 évig nincs emelés aztán egyszer "beesik" egy emelés), hanem átlátható módon, transzparensen lehessen látni, hogy milyen bérezésre és béremelésre számíthatnak a pedagógusok.

"Újabb béremelésre számíthatnak jövőre a pedagógusok, ha megvalósulnak az oktatási államtitkárság szándékai" - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint ez akár 30%-os is lehet. A cikkben idézik Bódis Józsefet, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkárát, aki egy interjúban annyit tudott megerősíteni, hogy két számjegyű, attraktív béremelést szeretnének jövőre.Arról azonban nem írnak, hogy a pedagógusok illetményének vetítési alapja továbbra is a 2014-es 101 ezer forintos minimálbér, ehhez igazodik a bérezésük. Vagyis az "újabb" jelzőt igen nehéz értelmezni, hiszen a tanárok teljesen kimaradtak az elmúlt évek kifejezetten jelentős béremelési hullámából. A minimálbér közel 50%-kal emelkedett, a garantált bérminimum pedig még ennél is nagyobb mértékben azóta, hogy a pedagógusoknak változatlan a fizetése.Így történhetett meg, hogy a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) az idei évben (bruttó 195 ezer forint) elérte a kezdő, diplomás pedagógus fizetését. A pedagógusok csak azért nem kapnak kevesebbet ennél, mert a törvény szerint minimum annyit kell kapniuk, mint a szakmunkás minimálbér.