Már most készül egy esetleges súlyos nemzetközi helyzetre a kormány

Nincs már konkrét dátum

A fejezetgazdák április végéig javaslataikat a Pénzügyminisztériumnak.

A PM ezt követően állítja össze a 2020-as költségvetési törvényjavaslat fő kötetét.

Május közepén megtárgyalja a kormány a tervezetet, majd átadja a Költségvetési Tanácsnak.

A kormány a Tanács véleményének birtokában, szükség esetén az alapján módosítva, május végén benyújtja a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.

A célok

2020-ban is lehetőség lesz a magyar családok kiemelt támogatására, a Családvédelmi Akcióterv keretében a családalapítás és gyermekvállalás minden korábbinál nagyobb mértékű ösztönzésére, hazánk külső és belső biztonságának garantálására és nem utolsó sorban a munkaalapú gazdaság erősítésére.

"fel kell készülni ugyanakkor arra is, hogy a nemzetközi gazdasági környezet érzékelhető romlása miatt a magyar gazdaságot meg kell erősíteni annak érdekében, hogy biztosítva legyen a folyamatos, az Európai Unió átlagát 2%-kal meghaladó gazdasági növekedés az országban".

Ki emlékszik már azokra az időkre, amikor a költségvetés tervezését elindító tervezési körirat még tartalmazott frissített makropályát, valamint menetrendet a törvény elfogadására. A 2019-es költségvetés tervezéséről szóló dokumentum legalább még tartalmazta a törvényjavaslat benyújtásának pontos napját,Annyit tudunk meg, hogy a kormány ezúttal rövidebb idő leforgása alatt szeretné elkészíteni a költségvetési tervezetet:Emellett az is szerepel benne, hogy a jövő évi költségvetést a parlamenti képviselők még a nyári szünet előtt elfogadhatják.Az anyag egy oldalon keresztül mutatja be a 2020-as büdzsétervezet általános céljait. Már az elején kimondja, hogy"A demográfiai értelemben vett önfenntartó nemzet legnagyobb értéke és legfontosabb erőforrása a család, így csak a gyermekvállalást és a gyermekek nevelését segítő családpolitika szolgálhatja érdemben a magyar nemzet céljait" - folytatódik a dokumentum, amely azt is megemlíti, hogy"A 2020. évi költségvetés ezért a családok támogatása mellett a gazdaságvédelmet helyezi a középpontba" - sorolja.Azt is hozzáteszi a PM, hogy ahogyan az lenni szokott, a külső körülmények változásainak kezelésére, a nem várt kiadások finanszírozására - biztonsági tartalékokat képez a kormány.