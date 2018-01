Már nem akarja eldobni az eurót az olasz Öt Csillag Mozgalom

Luigi Di Maio kedd este a RAI olasz közszolgálati televízió népszerű Porta a Porta nevű politikai talk-show műsorában nyilatkozva kijelentette, az M5S szerint már nem aktuális az euróból való kilépés. A párt 31 éves miniszterelnök-jelöltje azt mondta, "Olaszország számára ez nem a kilépés pillanata".Szavai szerint Olaszországnak azért érdemes az euróövezet tagjának maradnia, mivel. Luigi Di Maio hozzátette, az euróból való kilépésről korábban tervezett népszavazást most "extrema rationak", vagyis végső megoldásnak tartja.A 2009-ben civil mozgalomból párttá alakult M5S kezdettől fogva az euróból való kilépést szorgalmazta. 2014-ben a párt 200 ezer aláírást nyújtott be a római parlamentnek az euróból való kilépésről szóló népszavazást sürgetve. A referendumot nem írták ki, mivel alkotmányellenesnek számított. Európai kérdésekről ugyanis az olasz törvények értelmében nem lehet nemzeti referendumot indítani.Di Maio beszélt a március 4-i parlamenti választásokról is, hangsúlyozva, hogy a mostani felmérések szerint 30 százalék alatti M5S negyven százalékos eredményre törekszik. Ha ez nem sikerül, akkor a választások után mérlegeli, kivel kössön esetleges koalíciót a kormányra kerülés érdekében. Az M5S-nek a legutolsó 2013-as parlamenti választásokon a parlamenti bejutás volt a célja, akkor a legnagyobb pártnak bizonyult (25,5 százalékkal), de senkivel sem lépett szövetségre, így nem került kormányra. Most viszont az M5S nem titkolt célja az, hogy kormánypozíciót szerezzen.