Már nem csak az emberek, hanem a cégek is menekülnek a földi pokolból

Épp a napokban írtunk cikket arról, hogy milliószámra menekülnek az emberek Venezuelából, ahol a hiperinfláció miatt egyre kilátástalanabb a helyzet. A Reuters cikke szerint eközben a cégek is egyre nagyobb számban döntenek a tevékenységük leállításáról vagy akár a teljes kivonulásról. Az Unilever gyára például erőteljesen csökkentette termelését a venezuelai Valenciában, csak a Tio Rico nevű jégkrémet gyártják már. A gyár egyik dolgozója elmondta, hogy tavaly ebből az édességből is még havi 800 darab ezer literes konténert töltöttek meg, ma már jó, ha negyvenet el tudnak adni egy hónap alatt, ezért egy másik gyárban annak termelését is leállították.A venezuelai vállalati tanácsadók szerint minden cég másként próbálja átvészelni az öt éve tartó recessziót az országban, ami a kereslet zuhanásával járt. Vannak, akik átmenetileg csökkentik vagy leállítják a termelést és bíznak a jobb időkben, míg mások végleg kivonulnak az országból. Az Unilever szóvivője azt mondta: maradni akarnak, erősítik jégkrém-üzletágukat jobb híján, a termelést pedig igyekeznek a kereslethez igazítani.Ugyanakkor vannak olyanok, akik már rég elhagyták a dél-amerikai országot, mint a Clorox vagy a Kellogg. A várakozások szerint egyre többen csatlakozhatnak hozzájuk azok után, hogy az IMF becslései szerint az egymillió százalékot is elérheti az infláció, és a közelmúltban hatvanszorosára emelték a minimálbért, illetve felemelték a társasági adót. Így a folyamatosan zuhanó kereslet mellett egyre drágábban lehet termelni. Sok esetben az elhagyott üzemekre az állam teszi rá a kezét és megpróbálja folytatni a termelést, de a beszállítók hiányában ez nehéz.Az olasz Pirelli gumigyártó venezuelai egységénél a héten azért tiltakoztak a dolgozók, mert egyik nap váratlanul zárva találták a gyár kapuit. Sok cégnek az okoz nehézséget, hogy az elharapózó hiperinfláció mellett sem tudnak árat emelni a központi szabályozás miatt. A Ford venezuelai gyára emiatt júliusban egyetlen modellre korlátozta termelését, miközben a rivális General Motors már tavaly elhagyta az országot.