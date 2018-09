Már nem halogathatja sokáig a nagy döntést az MNB - Néhány óra, és eldől, most lép-e a jegybank

a Federal Reserve már évek óta kamatot emel,

az Európai Központi Bank idén év végén kivezeti eszközvásárlási programját, jövő nyáron pedig megkezdheti a kamatszintek normalizálását,

emellett a világ jegybankjainak többsége már a monetáris szigorítás útjára lépett, vagy legalábbis egyértelmű jelzést adott ezzel kapcsolatban,

Egyrészt azért, mert a forint a legutóbbi két kamatdöntés idején jellemző árfolyam közelében áll az euróval szemben (325 közelében).

Másrészt pedig a múlt héten publikált inflációs adat a maginfláció csökkenését mutatta, igazolva a jegybanki forgatókönyvet, miszerint nincs túlzott árnyomás a magyar gazdaságban (és a gyengébb szinten ragadt forintárfolyam sem járt eddig számottevő inflációs hatással), így azonnali monetáris politikai irányváltásra sincs szükség.

Az idő előrehaladtával egyre erősödik a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni piaci várakozás, hogy vessen véget extrém laza monetáris politikájának, vagy legalábbis első lépésként adjon útmutatást ennek lehetséges menetrendjével kapcsolatban. Egy olyan környezetben, ahola magyar jegybank nem úszhat sokáig szemben az árral. Ezzel persze a jegybanki döntéshozók is tisztában vannak, nem véletlenül állt az MNB júniusi kamatdöntését kísérő közleményben az a megállapítást, miszerint a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján a jelenlegi laza monetáris kondíciók már nem tudnak fennmaradni. Az persze egyáltalán nem mindegy, hogyan, mikor, és milyen ütemben kezd visszavenni a monetáris stimulusból az intézmény.A normalizáció kapcsán első lépésként nem kamatemelésre kell gondolni, hanem hogy mi lesz a monetáris politikai célú kamatcsere-ügyletek (MIRS), illetve a jelzáloglevél-vásárlási program sorsa, valamint milyen ütemezés mellett tervezi leépíteni a jegybank a bankrendszer számára forintlikviditást biztosító 1989 milliárd forintos devizaswap-állományát. A kamatok emelésére csak ezt követően fog sor kerülni., hiszen a jegybank a döntéssel együtt publikálja új inflációs jelentését is. Egyelőre azonban nincs kifejezetten lépéskényszerben az MNB.

A Portfolio által megkérdezett elemzők többsége ennek megfelelően nem vár nagy bejelentést a holnapi MNB kamatdöntő ülés kapcsán.

Úgy gondoljuk, hogy a fő üzenet továbbra is az lesz, hogy a laza monetáris politika, a laza monetáris kondíciók fenntartása indokolt - legalábbis az elkövetkező egy évben mindenképp.

- összegzi várakozását Nyeste Orsolya, az Erste Bank szakértője.Emellett hozzáteszi, hogy az MNB adhat némi indikációt a monetáris politika normalizálására vonatkozó elképzeléseivel kapcsolatban, hiszen a MIRS negyedik negyedéves keretéről is döntés születik várhatóan, emellett az sem kizárt, hogy bejelentik a program lezárását az év végével. A devizaswap-állományt érintő bejelentése egyelőre nem számít az Erste szakértője.Bár Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője szerint a piacon élénkek azok a várakozások, melyek szerint az MNB ebben a hónapban már információval szolgál a jövőbeli kamatpályáról és a normalizálás tervezett menetrendjéről, ő kicsivel nagyobb esélyt lát arra, hogy ebben a hónapban még nem változik drasztikusan a jegybanki kommunikáció. Esetleges utalások azonban bekerülhetnek a közleménybe arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban a jegybank elkezd foglalkozni a témával - teszi hozzá.

Egyelőre persze még messze nem kamatemelésről van szó, de úgy vélem, hogy valamiféle iránymutatást adhat a jegybank arra vonatkozóan, hogy hogyan változhat a nem konvencionális eszköztára [MIRS, jelzáloglevél-vásárlás] a következő 3-6 hónapban. Jellemzően a jegybankok ugyanis 3-6 hónapra előre szokták a piac számára jelezni, ha valami érdemi változásra készülnek, így a szeptemberi ülés ebből a szempontból ideálisnak tűnik.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint hosszú idő után újra érdemes lesz figyelni a jegybanki sajtóközleményre, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen változás közeleg.- írja rövid kommentárjában.Virovácz nem zárja ki, hogy a deviaswap-ügyletek kapcsán is jöhet bejelentés, azonban a legnagyobb meglepetés egyértelműen az lenne, ha a bankközi kamatokról (Buborral kapcsolatos jegybanki várakozásról) is mondana valamit az MNB.Az elemzők többsége abban egyetért, hogy az "irányadónak mondott", jelenleg 0,9%-os kamatot 2020-ban kezdheti el emelni a jegybank, közben viszont jövőre folyamatosan emelkedhetnek a bankközi kamatok: a Bubor várhatóan jövő év végére eléri az alapkamat szintjét. Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője úgy véli, hogy 2019 második felében a monetáris politikai irányváltás keretében az MNB elkezdheti emelni a 3-hónapos betét állományára vonatkozó plafont.A piaci árazások (határidős kamatláb megállapodások) alapján egyébként az augusztus 20-i MNB-döntés idején fennálló állapotokhoz képest valamelyest enyhültek a kamatemelési várakozások, azonban még így is a 0,9%-os alapkamat fölé emelkedhetnek a pénzpiaci hozamok már ősszel. Ez alapján akár jövő év utolsó negyedévében sor kerülhet az első kamatemelésre.