Már nem is olyan szegények a magyarok?

Egyetlen év alatt 50,8-ról 31,5 százalékra esett azoknak a magyaroknak az aránya, akik nem tudnának kifizetni egy váratlan kiadást. Ekkora esés nem volt egyetlen más országban sem.A hvg.hu a KSH-hoz fordult, hogy magyarázzák el, mi történt. Azt írták, hogy valóban volt változás a módszertanban, egész egyszerűen a kérdés lett más.Korábban ugyanis úgy szólt a kérdés: "képes volna-e az önök háztartása egy nagyobb összegű váratlan kiadás fedezésére?". Most viszont az Eurostat azt kérte a KSH-tól, hogy egy konkrét számot, a szegénységi küszöböt írják be a kérdésbe. Így a kérdés már úgy szólt: "képes volna-e az önök háztartása egy 74 ezer forint összegű váratlan kiadás fedezésére?".A módszertan mellett amiatt is csökkent a mutató, mert egyre többeknek van munkája, és jelentősen nő a reálbér, de azt természetesen nem lehet tudni, hogy mennyi ennek a hatása.