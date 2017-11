Már nem rohannak Londonba dolgozni, zuhan a bevándorlás

Négy éve nem volt olyan alacsony a bevándorlás Nagy-Britanniában, mint tavaly és idén június között. A brit statisztikai hivatal közlése szerint a nettó migráció 230 ezer fő az országba, miközben a Brexit előtti évben még rekordnak számító, 336 ezres migrációs többletről számoltak be, akkor két éven keresztül hasonlóan magas számokat láthattunk.Az Európai Unióból érkező bevándorlók száma folyamatosan csökken, a nettó migráció 43%-kal, 107 ezerre esett vissza. Az idén júniusig tartó egy évben 54 ezerrel kevesebben érkeztek az unióból, összesen 230 ezren, miközben a kivándorlás 28 ezerrel, 123 ezerre növekedett, ami 2008 óta a legmagasabb adat.A statisztikai hivatal szakértője szerint az adatok arra mutatnak rá, hogy a Brexit fontos faktor a migrációs döntések szempontjából, ugyanakkor ez egy komplex folyamat, amit számos más tényező is befolyásol.Mindenesetre a korábbi évekhez képest alacsonyabb számok a vállalatoknak megnehezíti az életét, hiszen nem találnak elegendő dolgozót a már egyre inkább munkaerőhiányos környezetben. az üzleti vezetők szerint a külföldi munkavállalók elvesztése kockázatot jelent a gazdaság növekedése szempontjából is.