Már ötmillióan kérik a Brexit leállítását, ezekben az órákban sok minden eldőlhet

Figyelemre méltó, de Dél-Anglia számos térségében 10-20% körüli az aláírói arány és az is, hogy mostanra a felnőtt brit lakosság bő 10%-a már aláírta a Brexit leállítását követő petíciót.

#PeoplesVoteMarch organisers say more than a million people joined protests in central London

May viszont azt mondja, hogy ha nem állnak be mögé, akkor a parlament átveszi az irányítást a törvényalkotási menetrendben és fel fogja puhítani a Brexit tartalmát, ami így fájna a kemény Brexitet támogatóknak. Egyelőre a patthelyzetben nincs megoldás, de a keményvonalasok tegnap estétől számítva 24 órát kaptak, hogy eldöntsék: beállnak-e May mögé.

Bár kérdéses, hogy tényleg csak az arra jogosultak írták alá a Brexit leállítását (az 50-es cikk szerinti kilépési kérelem visszavonását csak brit szavazati joggal rendelkező állampolgárok írhatják alá és csak egy alkalommal) szorgalmazó online petíciót, mindenesetreA 2016-os népszavazáskor mintegy 17 millió brit szavazott az EU-ban maradásra, feltehetően ők akarják most a káoszba fulladó Brexit-folyamat leállítását.Fontos fejlemény a milliós nagyságrendű fejlemény mellett, hogyAz is lényeges persze, hogy ki volt az: a brit külügyminisztérium ázsiai és csendes-óceániai térségért felelős államtitkára, Mark Field, aki egyébként London és Westminster választókerületének politikusa. Ebben a választókerületben volt az egyik legmagasabb az EU-ban maradók aránya a 2016-os népszavazáskor is és most az online petíciót aláírók is ebben a választókerületben vannak az egyik legnagyobb arányban ezen látványos térkép alapján. , és a BBC alább látható rövid, felgyorsított videója tényleg brutális méretű tömeget mutat be drónfelvétel alapján:(tegnap állítólag 11 miniszter adott ultimátumot neki , hogy mondjon le minél előbb, cserébe a brit kilépési megállapodás parlamenti elfogadásáért). May ma az ülésen a Politico információi szerint továbbra isA pártbeli támogatói közül a kemény Brexitet támogatók azt követelik, hogy ajánlja fel nyilvánosan a lemondását (nevezzen meg dátumot), cserébe azért, hogy ők támogassák May kilépési megállapodását a szerda-csütörtök körülre tervezett harmadik parlamenti szavazáson.A mai kormányülésen May egy 7 indikatív szavazásból álló listát (az ő megállapodása, megállapodás nélküli kilépés, második népszavazás, Brexit visszavonása, kanadai típusú szabadkereskedelmi megállapodás, vámunió, közös piaci tagság megtartása) terjeszt be a kabinet tagjainak ebben a sorrendben. Amint látjuk: ebben a listában is benne van a második népszavazás és a Brexit visszavonása is, és May reménykedik abban, hogy ezt a sorrendet még a parlament előtt is fent tudja tartani (ha nem, akkor más sorrend és más tartalmú javaslatok mentén szavazhatnak majd a parlamentben).ugyanis ha a kormánypárti Konzervatív Párt korábban elfogadott stratégiájától eltérő tartalmú Brexit felé haladnak a folyamatok (se vámunió, se közös piac, megállapodás melletti kilépés), akkor az bizony, az pedig a Brexit jókora halasztását is szükségessé teszi.