Már Trump csapása előtt megremegett Amerika

Az Egyesült Államok exportja és az importja is visszaesett júniusban, ami arra utal, hogy nem csak a belső kereslet, hanem a globális gazdaság is gyengélkedik. Ez annak tudható be, hogy a világgazdaság lassul, amiben kulcsszerepe van a kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmeknek.A külkereskedelem visszaeséséről szóló hír egy nappal azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette a kínai termékekre vonatkozó új vámokat. Szeptembertől az összes kínai termékre vámot vetne ki az elnök.Trump azt szeretné, ha csökkenne Amerika külkereskedelmi hiánya Kínával szemben, de az adatok alapján ezt nem sikerült elérni. A kereskedelmi deficit 30 milliárd dollár volt Kínával szemben, ami a havi 55 milliárdos hiány több mint felét magyarázza.Ugyan az USA gazdasága a második negyedéves GDP-adatok alapján továbbra is növekszik, de a lassulás jelei már egyértelműek. A konjunktúra-indikátorok alapján a feldolgozóipar már nem növekszik, az üzleti bizalom a mélyben van, azonban a munkaerőpiac még erős Elemzők szerint az új vámok tovább rontják majd az amerikai gazdaság növekedési kilátásait, és sokan már arról beszélnek, hogy látható közelségbe került a recesszió.