Maradt még puskaporuk a jegybankoknak erre a hétre is

Lassan indul be a hét,egy hazai ingatlanpiaci jelentésre lesz érdemes figyelni a KSH-tól, míg délelőtt egy német inflációs adatra lesz érdemes figyelni, hiszen az eurózóna áremelkedési üteme az euró árfolyamát is befolyásolhatja.

itthon csak a szokásos kincstárjegy-aukció lesz említésre méltó, közben viszont hajnalban kamatdöntő ülést tart a Bank of Japan, majd délelőtt fontos német adatok érkeznek a munkanélküliségről és a kiskereskedelemről. Utána jön az eurózóna előzetes GDP-adata, mely azonban nem tartalmaz majd országonkénti bontást. Emellett jön az európai inflációs adat, melynek komoly jelentősége lehet, ahogy már az előbb Németország kapcsán megemlítettük. Ráadásul délután amerikai inflációs adat is érkezik, vagyis kedden érdemes lehet figyelni az euró-dollár árfolyam kilengéseire.reggel az MNB közli a szokásos statisztikáját a bankok mérlegéről, ami a pénzintézetek állampapír-állománya miatt lehet érdekes, emellett a júliusi feldolgozóipari beszerzési menedzserindex lehet fontos a magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban. Hasonló konjunktúraadatok jönnek Európából és Amerikából. Este pedig a Fed kamatdöntésére figyelhetnek a befektetők. A piac jelenleg biztosra veszi, hogy marad a jelenlegi 175-200 bázispontos kamatsáv annak ellenére, hogy Jerome Powell jegybankelnök a múlt hónapban kijelentette, hogy minden ülés "élő", vagyis bármikor lehet számítani kamatemelésre. Ezzel azt a gyakorlatot is megszüntetik, hogy évente csak négy esetben, minden második ülés után tart sajtótájékoztatót a jegybank elnöke, így a korábbinál nagyobb figyelem övezheti a szerdai döntést, a dollár árfolyamára érdemes lesz figyelni a sajtótájékoztató alatt is.A magyar piacon az ÁKK kötvényaukciója lesz a legérdekesebbdélelőtt, külföldön pedig a Bank of England kamatdöntése érkezik kora délután, illetve az amerikai gyáripari megrendelések adata jelenik meg.A KSHreggel közli a kiskereskedelmi forgalom júniusi adatát, hasonló statisztikát közöl az Eurostat is, míg Amerikából a júliusi munkanélküliségi statisztika érkezik délután.