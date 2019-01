Márciusban jöhet az MNB első szigorító lépése az elemzők szerint

Suppan Gergely, aelemzője az MTI-nek megküldött kommentárjában kiemelte: az adószűrt maginfláció már a következő hónapokban elérheti a 3 százalékos inflációs célt, így a monetáris kondíciók normalizálódása hamarosan elkezdődhet, a forintlikviditást nyújtó devizaswap állomány szűkítésével, akár már márciusban.Megjegyezte: a tanács decemberben már jelezte, hogy a következőkben az adószűrt maginfláció alakulása befolyásolhatja a monetáris politikát, mivel az üzemanyagárak hektikus változásai miatt a fő fogyasztói árindex kevésbé képes megragadni az inflációs tendenciákat. Míg az utóbbi decemberben 2,7 százalékra süllyedt, az adószűrt maginfláció 2,9 százalékra emelkedett, így az adószűrt maginfláció már a következő hónapokban elérheti az inflációs célt.Ez esetben a devizaswap jelenlegi 1987 milliárd forintos állománya, 200-250 milliárddal csökkenhet. Ezt követően emelkedhet a kamatfolyosó (egynapos betéti és hitelkamatláb) 10-15 bázisponttal. A monetáris kondíciók normalizálódása azonban lassú és fokozatos lehet, mivel az infláció nem indokol gyorsabb ütemet. Alapkamat emelést pedig csak akkor lesz, amikor a kamatfolyosó szimmetrikussá válik az alapkamat körül, a jövő év második-harmadik negyedévében.Miközben az európai gazdasági lassulás miatt az EKB idénre várt kamatemelése kiárazódott, sőt, a piacok újabb nem konvencionális lazításra is számítanak, a piaci kamatszinteket is mérsékelheti a megtakarítások hiteleket jóval felülmúló növekedése, az uniós források miatt csökkenő államháztartás finanszírozási igény, a vállalatok betétállományának meredek növekedése. Ezt erősítheti a hazai gazdaság csökkenő sérülékenysége, a kockázati felárak várható szűkülése is. Így a kamatszintek a határidős kamatlábaknál jóval lassabb ütemben emelkedhetnek - véli Suppan Gergely.Pasquale Diana, alondoni elemzője az MNB döntése utáni rövid kommentárjában azt írta: meglátása szerint a jegybank a márciusi szigorítás lehetőségét napirenden tartotta, de benne van a levegőben, hogy későbbre, júniusra, csúszik az első ilyen lépés. Kiemelte kommentárjában az MNB közleményéből azt a részt, amelyben a hazai jegybank a globális jegybankok (elsősorban az EKB) romló külső konjunktúra miatti óvatosabb monetáris politikai hozzáállására utalt, ami lefelé ható tényező lehet az importált inflációra és így ez kvázi növelheti a magyar jegybank mozgásterét is. Szerinte márciusban hozhat olyan döntést az MNB, hogy visszafogja a bankrendszeri forintlikviditást, és/vagy az egynapos betéti rátát megemeli, de ezen növekvő monetáris politikai mozgástér miatt a lépés nyárra is elcsúszhat.Azelemzésében kiemelte: a tanács közleménye nem tartalmazott lényeges, új információt. Várakozásuk szerint az igazi izgalmat a március 26-i kamatdöntő ülés hozhat, amikor - az inflációs folyamatok függvényében - fontos bejelentéseket tehet a jegybank, elsőként az FX-swap állomány csökkentéséről. Ezzel megkezdődhet a monetáris politika normalizálása, de az első kamatemelésre csak a negyedik negyedévben számítanak. Március 28-án jelenik meg az MNB friss Inflációs jelentése, amelynek keretszámait szintén a 26-i ülést követően ismertetik.Az elemzés utal arra, hogy Nagy Márton, az MNB alelnöke két héttel ezelőtt a bécsi Euromoney konferencián azt mondta, amennyiben az adószűrt maginflációs mutató eléri, vagy meghaladja a 3 százalékos jegybanki célszintet, megkezdődik a monetáris politika szigorítása.Az inflációs nyomás - az olaj világpiaci árának csökkenése miatt - az év végére mérséklődött, de a maginfláció magas szinten marad. A januári - éves bázison számított - adat február 12-én ismerhető meg, az előzetes várakozások szerint 2,8-2,9 százalék között alakulhat, míg a fő árindex ennél némileg alacsonyabb, 2,7 százalék lehet - írták.A kamatdöntés nem okozott meglepetést a piaci szereplők többségének, annak ellenére, hogy a jegybanki alelnök normalizációról szóló kommentárja érdemi forinterősödést indított: áttörte a forint a 320-as szintet az euróval szemben - emeli ki agyorselemzése. A forint árfolyama ugyanakkor közvetlenül a kamatdöntés után jelentős mozgást nem mutatott, kevéssel a 317-es szint felett ingadozott - tették hozzá.A tanács megerősítette a decemberi iránymutatást, hogy a hazai infláció súlya a monetáris döntésekben most már nagyobb, mint az EKB kamatpolitikájáé - hangsúlyozta az elemzés megjegyezve: a közlemény nem szigorúbb hangvételű a decemberinél.A januári MT-döntés, illetve -közlemény fényében változatlanul úgy látják, hogy a tényleges intézkedések időzítése jelentős mértékben függ a beérkező új adatoktól, a márciusi Inflációs Jelentés és a frissített makrogazdasági prognózisok publikálása azonban jó alkalmat adhat konkrétabb információk megosztására a piaccal.A CIB-nél az alapkamat emelésre idén továbbra sem számítanak. Az alapkamat 2020-ig elejéig valószínűleg nem változik, és jelenlegi prognózisuk szerint 2019 végén a 3 hónapos BUBOR kamat még mindig érdemben az irányadó ráta 0,90 százalékos szintje alatt áll majd - írták.Nyeste Orsolya, azelemzője is azt emelte ki, hogy a tanács kommentárja a decemberi közlemény tartalmát erősítette meg. A jegybank ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a "headline" inflációs mutató változékonysága számottevően növekedett (lényegében az olajárak miatt), azonban a tartós folyamatokat megragadó mutatók a mögöttes árnyomás folytatólagos erősödésére utalnak a magyar gazdaságban. Ugyanakkor a jegybanki közlemény azt is sugallja, hogy a globális növekedés-lassulás lefelé mutató kockázatot jelenthet az importált infláció kapcsán - húzta alá az elemző.Úgy vélik, 2019-ben elindul a normalizáció folyamata a monetáris politikában, és a bankközi kamatok lassú emelkedő pályára kerülnek majd. Az Ersténél azt várják, hogy az első negyedévben még nem tesz érdemi lépést a jegybank normalizáció irányába. Mindenesetre a 3 hónapos BUBOR kamatláb 2019 végén megközelíti az alapkamat szintjét, az év egészében 0,9 százalékon marad, emelése 2020 második fele előtt nem várható.