Márciustól egy futópályával üzemel a Liszt Ferenc reptér

A Budapest Airport pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tavaly a földetérési zóna 900 méteres szakaszának burkolatcseréjével elkezdődött az 1-es futópálya felújítása,Az 1,6 milliárd forintba kerülő felújításon 350 ember, valamint 250 jármű és munkagép dolgozik majd.A kivitelezők a burkolat cseréje mellett korszerűsítik a fénytechnikai rendszert is, ennek keretében 160 lámpatestet és 90 fénytechnikai aknát cserélnek ki és építenek át a legújabb európai szabványok szerint. Emellett a futópálya lámpasorát ellátó elsődleges áramkör összesen 300 kilométernyi kábeleit is kicserélik.A munkálatok végén a futópálya délkeleti, ritkábban használt megközelítési iránya is megkapja a legmodernebb műszeres leszállító berendezést (ILS), amely a korábbi műszerekhez képest pontosabban működik és segít a pilótáknak a pálya megközelítésében, illetve a biztonságos landolásban.A felújítás része a BUD 2020 fejlesztési tervnek, amelynek keretében a Budapest Airport 50 milliárd forintot fordít saját forrásból a repülőtéri infrastruktúra fejlesztésére. Ennek keretében épül a 2B terminál új utasmólója, amely az év közepére készül el. Az ötéves program részeként már átadtak két logisztikai bázist, elkészült a repülőtéri szálloda, és még ebben az évben megkezdik az új légiáru-kezelő központ, a CargoCity építését is.