Máris lecsapnának a kirúgott közszolgákra

A közszférában bekövetkezett tömeges elbocsájtások hatására több száz, akár ezer olyan munkavállaló is lehet, aki képes lehet 6-12 hónap alatt új, versenyképes szakmához jutni rövid ciklusú informatikai képzésben - véli az IVSZ. A szakmai szövetség szerint digitálisan képzett munkaerőre ma már minden munkakörben szükség van, miközben a folyamatosan súlyosbodó informatikus-hiány is komoly probléma, így nem csak a pályakezdőknek, hanem a kényszerű pályamódosítóknak is valós alternatíva lehet informatikusnak állni.“Az IVSZ minden karrierváltásban gondolkodó számára megfontolásra ajánlja az informatikus pályát, ami már most a gazdaság legerősebb hajtóerejét jelenti“- mondta el Major Gábor, az IVSZ főtitkára. “Rohamosan nő az informatikus végzettséget követelő munkák száma, uniós adatok szerint Európában 600-700 ezer szoftverfejlesztő hiányzik, és 2020-ra ez a szám 900 ezerre nő majd. Digitális kompetenciákkal pedig már most szinte minden munkakör betöltéséhez rendelkeznünk kell, és ez az igény a jövőben egyre nagyobb lesz a munkaerőpiac részéről"- tette hozzá.Az elbocsájtottaknak járó átképzési hozzájárulás a legtöbb esetben fedezni tudja egy informatikai átképzés költségét, és akár állásgaranciával nyújt lehetőséget egy jövőbiztos karrier elindítására. Emiatt is ösztönzi az IVSZ arra az érintett állami alkalmazottakat, hogy keressék fel az oktatást nyújtó szervezetek weboldalait, ahol a lehetséges informatikai átképzési lehetőségek felől érdeklődhetnek.