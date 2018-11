Máris rábólintottak a bent maradó tagállamok a Brexit-megállapodásra

Örülök, hogy a miniszterek támogatásukról biztosították az egész csomagot

Elmondta, a dokumentumban üresen hagyták az Egyesült Királyság távozását követő átmeneti időszak lehetséges meghosszabbításának legvégső dátumát, de remélhetőleg erről még a vasárnapi rendkívüli uniós csúcstalálkozót megelőzően sikerül egyezségre jutni.

Több uniós tagállam képviselője leszögezte, hogy nem nyithatók újra a tárgyalások a megállapodástervezetről, annál jobb kompromisszumot ugyanis nem lehet elérni.

Gernot Blümel, az EU soros elnökségét betöltő Ausztria képviselője azt hangoztatta, hogy- mondta Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló, aki szerint a technikai szinten"Döntő pillanathoz értünk a folyamatban" - fogalmazott.Sajtóhírek szerint Barnier a minap felvetetteArról, hogy hogy is áll most a Brexit-folyamat és mi is jelentene az átmeneti időszak meghosszabbítása, részletesen írtunk saját mai cikkünkben:, a vasárnapi rendkívüli Brexit-ügyi uniós csúcstalálkozón pedig ezt is aláírnák a tervek szerint.A tervezetről majd még a brit parlamentnek is szavaznia kell, ennek kimenetele viszont egyelőre közel sem egyértelmű, sőt az elutasítás tűnik valószínűbbnek. Utóbbi esetbenHa viszont ez sem működik, akkor a Konzervatív Párt által vezetett kormány valószínűleg megbukik, általános előrehozott választásokra is sor kerülhet és annak eredményeként akár még az is előfordulhat, hogy egy második népszavazás kiírása felé sodródik a helyzet.bár továbbra sem világos, hogy milyen kérdéseket lehetne úgy feltenni, hogy az ne okozzon alkotmányos válságot, és kellően egyértelmű legyen az (eredmények) értelmezése.