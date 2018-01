Máris új pénzforrást talált Észak-Korea

"Kim Dzsong Un nem tesz semmilyen lépést az elrabolt japánok elengedése érdekében, amíg Japán nem mutat neki egyértelműen egy vastag pénzeszsákot" - idézte a lap The Jon Hót, Észak-Korea volt nagy-britanniai alkonzulját, aki 2016-ban elmenekült Észak-Koreából. The meggyőződését fejezte ki, hogy az észak-koreai titkosszolgálatok "alaposan ellenőrzik valamennyi elrabolt állampolgárt".Az 1970-es években az észak-koreai titkosszolgálatok által elrabolt japán állampolgárok ügye az egyik legsúlyosabb kérdés a hivatalos diplomáciai kapcsolatokkal nem rendelkező két ország között. Phenjan 2002-ben ismerte be először, hogy elraboltak 13 japán állampolgárt, Tokió szerint több áldozatról van szó. Phenjan állítása szerint az említettek közül ötnek engedélyezték, hogy visszatérjenek a hazájukba. A többieket halottnak nyilvánították, maradványaikat elküldték a hozzátartozóiknak, de az azonosságukat nem sikerült megállapítaniuk.2014 májusában a japán és az észak-koreai kormány megállapodott, hogy új nyomozást indítanak az elrabolt japán állampolgárok ügyében, különbizottságot is létrehoztak erre a célra. Az észak-koreai fél azonban feloszlatta a bizottságot és leállította a nyomozást azután, hogy Tokió megszigorította a Phenjan ellen rakétakísérletei és kísérleti atomrobbantásai miatt kiszabott egyoldalú szankciókat.Észak-koreai szökevények többször is sejtették, hogy az észak-koreai hírszerzés által elrabolt japánok közül sokan életben vannak, és Észak-Korea területén tartózkodnak. Abe Sindzó japán kormányfő többször is hangoztatta, hogy az elrabolt állampolgárok visszatérése a japán külpolitika egyik fő feladata.Közben Kim Dzsongun újévi beszédében azt hangsúlyozta, hogy Amerika soha többé nem lesz képes háborút indítani Észak-Korea ellen, amely mostanra kifejlesztette azt a képességét, hogy nukleáris fegyvereivel csapást mérjen az Egyesült Államok területének bármely részére."Az Egyesült Államok egésze nukleáris fegyvereink hatósugarán belülre került, és az indítógomb mindig ott van az asztalomon. Ez maga a valóság, nem egy fenyegetés" - mondta televíziós újévi köszöntőjében a phenjani rezsim vezetője."Idén a nukleáris robbanófejek és műveleti célú ballisztikus rakéták tömeggyártására kell összpontosítanunk" - mondta az ázsiai ország vezetője, hozzátéve ugyanakkor, hogy ezeket a fegyvereket csak akkor fogják bevetni, ha veszélybe kerül az ország biztonsága.Újévi beszédében Kim Dzsongun azt is mondta, hogy feltétlenül csökkenteni kell a katonai feszültséget a Koreai-félszigeten és javítani kell a kapcsolatokat Dél-Koreával, egyben azt állította, hogy nyitva áll az út a párbeszéd előtt. Az észak-koreai diktátor kitért arra, mérlegelni fogja, hogy országa részt vegyen a dél-koreai Phjongcshangban februárban tartandó téli olimpián.