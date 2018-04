Második hidegháború fenyegeti a világot - Durván egymásnak feszültek a nagyhatalmak

Március elején Trump aláírta azt a rendeletet, amely egy évvel meghosszabbította a Krím-félsziget 2014-es bekebelezése, illetve az Ukrajnában harcoló kormányellenes lázadók feltételezett támogatása miatt Oroszország ellen még 2014-ben (több körben) elrendelt gazdasági és politikai szankciókat.

Nem sokkal később kirobbant a Szkripal-ügy, amely végül március végére minden idők legnagyobb orosz diplomata-kiutasítási hullámává nőtte ki magát, amelyben az Egyesült Államokhoz számos EU-s tagállam is csatlakozott.

A Szkripal-ügy Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát, a hozzá Oroszországból vendégségbe érkezett Julija Szkripalt március 4-én súlyos mérgezéses tünetekkel vitték az angliai Salisbury városának kórházába. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzés (MI6) ügynöke volt, ami miatt hazájában elítélték, de ügynökcsere keretében elengedték. London a merénylettel az oroszokat gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. A vádak és viszonvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. Később egy sor EU- és NATO-tagállam, valamint más ország orosz diplomatákat utasított ki. A nyugati országok jelentős részben felsorakoztak Nagy-Britannia mögött, megtorlásul az idegméreggel elkövetett angliai merénylet miatt. Moszkva felajánlotta együttműködését az ügy kivizsgálásában, ugyanakkor kézzel fogható bizonyítékokat követel.

Az orosz kormányzat világszerte egy sor káros tevékenységet folytat, beleértve a Krím-félsziget változatlan bekebelezését és erőszak szítását Kelet-Ukrajnában, a saját polgárait bombázó Aszad-rezsim fegyverekkel történő támogatását, a nyugati demokráciák ellen irányuló felforgató tevékenységet és a számítógépes térben elkövetett kártékony tevékenységét.

1. Az összeomlás

2. Nagyon jókor jött Putyin

Az 1990-es évek végi mélypontról gyorsan emelkedni kezdett az olaj világpiaci ára: 5 év alatt ötszörösére, 10 év alatt pedig tízszeresére nőtt az árfolyam, ami óriási bevételekhez juttatta az orosz államot.

3. Erősödő nyugatellenes retorika, stabil gazdaság

4. Az orosz gazdaság padlót fogott, kellett a külső ellenségkép az ország egységének megőrzéséhez

Most azonban meglepetésként érhette Putyint, hogy a nyugati hatalmak mennyire bekeményítettek, főleg a múlt heti amerikai szankciókkal.

Több évnyi puhatolózás után nekem olyan érzésem van, hogy a második hidegháború hajnalánál vagyunk.

A Krím-félsziget 2014. februári-márciusi bekebelezésével Oroszország kapcsolata a nyugati országokkal a hidegháború óta nem látott mélypontra került. Bár az azóta eltelt időszakban voltak átmeneti enyhülési ciklusok, az utóbbi hónapokban ismét kiéleződött a viszály. Donald Trump amerikai elnök megválasztása előtt, illetve az azt követő hónapokban ugyan hangsúlyozta, hogy jó kapcsolatot szeretne ápolni Vlagyimir Puytin orosz államfővel, az idei események nem igazán ebbe az irányba mutatnak.Ezzel még nem volt vége, április elején ugyanis hét, Putyinhoz közel állónak minősített orosz oligarcha és tizenhét orosz kormánytisztviselő ellen rendelt el szankciókat az amerikai kormány , ami ezen a héten az orosz piacokat is a mélybe rántotta.A Steve Mnuchin pénzügyminiszter által aláírt közlemény nyelvezete is szokatlanul kemény volt:Persze Oroszország sem hagyta szó nélkül a nyugati szankciókat: szemet szemért alapon ők is kiutasítottak EU-s és amerikai diplomatákat , ráadásul egy rakétatesztet is végrehajtottak március végén, mintegy üzenve a többi országnak, hogy Oroszország változatlanul nem hagyja magát megfélemlíteni.António Guterres ENSZ-főtitkár nem véletlenül fogalmazott úgy a közelmúltban , hogy egy újabb hidegháborúra emlékeztető helyzet alakult ki a világpolitikában. Véleményével nincs egyedül, ugyanis számos szakértő vél aggasztó párhuzamokat felfedezni a két korszak között.A feszült helyzeten csak tovább rontott, hogy a gyanú szerint a szír kormány múlt hét vasárnap harci gázzal bombázta a Damaszkusz melletti Doumát, egy kisebb települést, amely felkelőcsoportok irányítása alatt áll. A támadásban állítólag 40 ember - főleg civilek - haltak meg. Trump a támadás hírére "állatnak" nevezte Bassár el-Aszad - az oroszok támogatását élvező - szír kormányfőt, majd jelezte, hogy nem marad megtorlás nélkül a szírek akciója. Erre Oroszország figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy komoly következményei lesznek annak, ha megtámadják Szíriát.. Elmondása szerint ő maga is meglepődött a múlt hét pénteki amerikai szankciók szigorán, hiszen azok nyíltan támadják Putyin közvetlen környezetét. Bár nem tud egyértelmű magyarázatot adni rá, hogyan fajultak el ilyen hirtelen a dolgok, a helyzet megértésében segíthet, ha tisztába kerülünk Oroszország történelmével és nagyhatalmi pozíciójának alakulásával a Szovjetunió felbomlását követően.Oroszország piacgazdaságra való átállásából fakadó összeomlásáról szólt., hiszen az akkor tapasztalt fájdalom (néhány év alatt drasztikusan csökkent az átlagos életszínvonal) miatt a lakosság jelentős része bármilyen rezsimet hajlandó támogatni, egészen addig, amíg az gazdasági biztonságot biztosít a számára. Az akkori gazdaságpolitika nem volt képes hatékonyan megbirkózni az óriási kihívásokkal: létrejött egy nagyon gazdag, a nyugati elit színvonalán élő elit, a népesség nagy része viszont elszegényedett. A belső problémák miatt Oroszországnak nem volt nagy konfliktusa a nyugati országokkal, hiszen se szándék, se erőforrás nem lett volna rá., akinek hatalomra kerülésével minden megváltozott.: Putyin azt javasolta az épp távozni készülő amerikai elnöknek, Bill Clintonnak, hogy vegyék fontolóra Oroszország NATO-csatlakozását. Ez most elképzelhetetlennek tűnik, a Clinton követő amerikai elnök, George Bush viszont nem zárkózott el a gondolattól, elmondása szerint ugyanis Putyinban egy egyenes és őszinte embert ismert meg első találkozásra.Közben az orosz gazdaságban is fontos változások mentek végbe.A hétköznapi emberek azt érezték, hogy Putyin alatt a 90-es évek szenvedését követően végre elkezdtek jobban élni, ezért az új államfő nagyon népszerűvé vált. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy megszabaduljon a korábbi gazdasági és politikai elit befolyásos tagjaitól, akik helyére saját bizalmasait juttatta, sokszor kétes módszerekkel.A nyugati országoknak nyilván nem tetszett ez a módszer,, amelynek keretében az USA irányítása alatt lévő katonai szövetségbe több kelet-közép-európai ország is belépett, köztük a Balti országok is.Az orosz vezetésből ez a terjeszkedés nyilvánvalóan erős ellenérzést váltott ki, Putyin ezért innentől kezdve agresszívebb retorikába kezdett. A keményebb hangnem a 2007-es müncheni biztonsági konferencián csúcsosodott ki, ahol az orosz államfő nyíltan kijelentette, hogy az Egyesült Államok túllépett hatáskörén,. Természetesen külön kiemelte, hogy a NATO közép-európai bővítése milyen súlyos fenyegetést jelent országára nézve.Bár Putyin egyértelművé tette, hogy Oroszország közvetlen fenyegetésnek tekinti a NATO - országhatárához közeli - bővítését, a katonai szövetségnél terítékre került Grúzia felvétele, ami olyan súlyosan sértette volna az orosz befolyási övezetet, hogy fegyveres közbeavatkozásra volt szükség. A közvetlen előzményt az jelentette, hogy a főként oroszok lakta Dél-Oszétia és Abházia - Oroszországgal a háta mögött - teljesen függetlenedni akart a grúz befolyástól (a néhány hónappal korábban függetlenedő Koszovó mintájára), ez azonban nem tetszett a grúz vezetésnek, amiért offenzívába kezdtek az orosz határon lévő Dél-Oszétia tartományban. Az oroszok azonban közbeléptek, így végül a két tartomány függetlenedésével, illetve a NATO-tagság meghiúsulásával zárult Grúzia katonai akciója.A negyedik és egyben utolsó korszak 2012 környékén kezdődött, amikor Putyin miniszterelnökből újra államfővé vált. Bár. A diverzifikáció és a modernizálás hiányának meg is lett az eredménye, amikor 2014 végén elkezdtek zuhanni az olajárak. Nielsen szerint a gazdaság gyengélkedése miatt Putyin arra kényszerült, hogy a nyugatellenes retorikáját felerősítve tartsa egyben támogatói bázisát., amiben fontos szerepet játszott az is, hogy Grúziához hasonlóan Ukrajna is elkezdett közeledni a nyugati országokhoz, súlyosan fenyegetve ezzel az orosz befolyási övezetet.: a nyugati országok semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, hogy korlátozzák Oroszországot és fenyegessék nemzeti szuverenitásukat. Március elején odáig ment az államfő, hogy kijelentette: az egész világot megsemmisítené nukleáris fegyverekkel, ha végveszély fenyegetné országát.Nielsen szerint azzal kapcsolatban már kevesebb konkrétum van, hogy mikor és milyen módon, de erős a gyanú, hogy Oroszország rendszeresen igyekezett beavatkozni nyugati országok belügyeibe, gyengítve ezzel a NATO és az EU belső egységét.- fogalmaz az UniCredit vezető közgazdásza.A nyugati hatalmak és Oroszország között új fegyverkezési verseny törhet ki, de itt nem feltétlenül a hagyományos hadászati eszközökre, hanem a kiber-hadviselésre kell gondolni., ami - ha nem emelkednek nagymértékben az olajárak -. A viszony további romlása az orosz elit tömeges elvándorlását, illetve vagyonának kimenekítését eredményezné (ez már most is ismert jelenség), ami további nyomás alá helyezné az orosz gazdaságot, hiszen a külföldi tőke mellett (a szankciók hatására) a hazai tőkeforrások is elapadnának.Természetesen a nyugati országokra nézve is fontos következményei lehetnek ennek a szembenállásnak. Nielsen szerint az egyik legfontosabb, hogy. Mindez segíthet annak elkerülésében, hogy illetéktelenek olyan adatokhoz jussanak, amelyekkel sikeresen bomlasztható egy ország belső egysége, például álhírek terjesztésével.Alapesetben ugyan nem kell tartani egy olyan kiélezett helyzettől, amelyben az egész világ egy nukleáris armageddontól retteg, jelenleg ugyanis nem csak két nagy szereplő van a világszínpadon, hanem több is, akiknek elemi érdeke egy fegyveres konfliktus elkerülése. Ennek ellenére jelenleg nem látszik, hogy Putyin államfő következő hat évében miért javulna drasztikusan a viszony a nyugati országok és Oroszország között.