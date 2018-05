Masszív háború készül a Közel-Keleten: íme 10 pusztító fegyver, amivel odacsaphatnak egymásnak

1-3

Merkava

Fotó: Shutterstock

Karrar

A Merkavákat sokan a világ egyik legjobb tankjának tartják, a régióban zajló számos konfliktus alapján az izraeli mérnököknek bőven volt alkalmuk korszerűsíteni a típust. A tank legújabb iterációja a Mark IVm; 120 milliméteres lövegén kívül fel van szerelve a régió homokos, köves talajára tervezett TSAWS-lánctalppal, infravörös-maszkolással, moduláris páncélzattal és Knight Mark 4 tűzvezérlő rendszerrel is. Van olyan Merkava is (a "Viharkabát"), melyet Trophy aktív védelmi rendszerrel is elláttak, amely a Protective Edge hadművelett alatt számos Hamasz által kilőtt RPG-rakétagránátot és 9M133-as, Kornet irányított rakétát is semlegesített.

Fotó: Tasnim News

Pancír-Sz-1

Irán tavaly mutatta be a Karrar harckocsit, ami saját állításuk szerint a világ egyik legmodernebb tankjának számít. Ha ez nem is teljesen igaz (még az Iránnal barátságos oroszok is kétségbe vonják), a Karrar akkor is méltó ellenfele lehet Izrael tankjainak. A típus az orosz T-90MS-en alapszik, felszerelték elektronikus tűzvezérlő rendszerrel, harci számítógéppel, robbanó reaktív páncélzattal és képes irányított rakéták kilövésére is.Nem valószínű egyébként, hogy a Karrarból eleget fel tudna vonultatni Irán, hogy szembenézzen például az izraeli Merkavákkal vagy tankelhárító fegyverekkel, a perzsa ország páncélos hadtestei főleg a 70-es években beszerzett, majd modernizált NATO-s harckocsikkal (M60, Chieftain) és a '90-es években gyártott T-72-esekkel, illetve ezek származékaival vannak felszerelve. Van egy saját fejlesztésű tanktípusuk is, a Zulfikár, amely mind a T-72-esektől, mind az M60/M49-esektől csen megoldásokat.

Fotó: Shutterstock

Csütörtökön tett közzé az izraeli hadsereg egy videó felvételt, melyen egy Pancír-Sz-1-es légvédelmi rendszert semmisítenek meg, ezzel megerősítést nyert annak ténye, hogy az iráni forradalmi gárda igenis rendelkezik az egyik legmodernebb orosz légvédelmi rendszerrel és ki is helyeztek közülük néhányat Szíriában.A rakétákkal és gépágyúkkal felszerelt rendszert jellemzően összkerékhajtású, nyolc kerekes teherautókra építik fel, képes megsemmisíteni repülőkön kívül ellenséges ballisztikus rakétákat, cirkálórakétákat is.