May bukására készül a Munkáspárt - Nem támogatja a Brexit-megállapodást

Figyelembe véve annak valószínűségét, hogy Theresa May miniszterelnök kormánya nem tud elfogadtatni a parlamentben semmiféle Brexit-megállapodást, lehetséges, hogy néhány hónapon belül parlamenti választásokat kell tartani Nagy-Britanniában

- mondta Emily Thornberry, a munkáspárti árnyékkormány külügyminiszter-jelöltje - e tisztségében a Labour második számú embere Jeremy Corbyn, a párt vezetője után - a Financial Times című londoni gazdasági-politikai napilap hétvégi számában megjelenő, az online kiadásban egyes részleteiben már pénteken közölt - interjúban. Emily Thornberry azt valószínűsítette, hogyA munkáspárti politikus kijelentette: ha új választás lesz, és azt a Labour megnyeri, tiszteletben tartaná ugyan a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépést pártolók által szűk, 51,9 százalékos többséggel megnyert - népszavazás eredményét, és kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból, de a kilépési tárgyalások meghosszabbítását szeretné elérni az EU-nál.A Financial Times hangsúlyozza, hogy az alsóházi frakciólétszámok alapján a kormány vereségéhez elég lenne, ha mindössze tíz lázadó tory képviselő a megállapodás ellen szavaz, akár a parlamenti pártcsoport keményvonalas EU-szkeptikus szárnyának tagjai közül, akár az EU-párti táborból.A Konzervatív Párt a tavaly nyáron tartott előrehozott választásokon elveszítette addigi csekély alsóházi többségét is, és jelenleg külső eseti támogatással tud csak kormányozni.A jelenlegi helyzet alapján a brit EU-tagság 2019. március 29-én szűnik meg.