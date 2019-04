May-buktatással lépne ki pénteken Nagy-Britannia az EU-ból

A mostani javaslat nem új, egy hete már felmerült, hogy a keményvonalas Brexit-pártiak Theresa May távozásához kötnék a May-féle kilépési megállapodás megszavazását, ám akkor úgy tűnt, erre nincs reális esély. A mostani terv részletei egyelőre nem ismertek, ezért elég sok a kérdőjel. Így például nem világos, hogy a pénteki kilépésre azért kerülhetne-e sor, mert a keményvonalas tábor May távozásáért cserébe beáll a negyedik szavazáskor May mögé (rendezett Brexit), vagy éppen azért, mert May lemondása után az EU nem adna több haladékot a kudarcot vallott brit politikának (rendezetlen Brexit).